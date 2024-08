La nueva y exótica aventura de Sergi Samper

Hay jugadores que no pueden cumplir con las expectativas que se les pone encima cuando aparecen en la escena pública. Ya sea por exceso de presión, por dificultades como lesiones graves o simplemente porque las expectativas eran mayores de lo que realmente podría ofrecer el futbolista.

Y un gran ejemplo de esta situación es el caso de Sergi Samper. El mediocampista barcelonés iba quemando etapas en la cantera del Barça, mientras se le etiquetaba como el nuevo 'Sergio Busquets'. Una comparación nada sencilla de llevar para un jugador joven.

Pasaron los años, y Samper nunca pudo asentarse en el primer equipo azulgrana por diferentes circunstancias. El centrocampista catalán probó suerte en el Granada y Las Palmas, ante de iniciar una aventura en el Vissel Kobe japonés.

La temporada anterior decidió volver al fútbol español, concretamente firmó por el FC Andorra de Segunda División. No obstante, Sergi Samper no tuvo un papel determinante en un equipo que finalmente descendió a Primera RFEF. El ex canterano del Barça disputó un total de 1.040 minutos en 19 partidos, en los que anotó un gol.

Ahora, tras finalizar contrato con el cuadro andorrano, Sergi Samper emprenderá una nueva y exótica aventura en el Motor Lublin de Polonia. De esta manera, el centrocampista vuelve a dejar el fútbol español para intentar triunfar lejos de casa.