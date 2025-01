¡Nueva cláusula a la baja de Gyökeres!

Viktor Gyökeres es uno de los delanteros de moda. El sueco ha explotado esta temporada en el Sporting Clube de Portugal, con unas cifras que asustan nada más leerlas. Y eso que su producción ofensiva se ha resentido desde la marcha de Rúben Amorim del José Alvalade. El entrenador portugués, ahora en las filas del Manchester United, sabía cómo explotar todas las virtudes del escandinavo.

Nueva cláusula de rescisión

Gyökeres y los mandatarios del Sporting CP han alcanzado un acuerdo para reducir sustancialmente su cláusula de salida. El precio, ahora de 100 millones de euros, disminuiría hasta los 75 'kilos' una vez finalice el mercado de fichajes invernal, así lo informa el rotativo portugués 'Record'.

Gyökeres mete al Sporting en la final de la Copa de la Liga / EFE

El delantero no tiene intención de salir este enero de Lisboa, aunque su presencia como león la próxima temporada está en entredicho. Los registros descomunales del nórdico no han pasado desapercibidos entre los gigantes continentales, que queman el teléfono de su agente con propuestas irrechazables. Una de ellas, del Manchester United, donde se reencontraría con Amorim. El propio técnico ya anunció que Gyökeres se quedaría en Portugal hasta finalizar la presente campaña y prometió no pescar en el Sporting CP, donde dejó unos registros inmaculados, hasta la ventana estival de incorporaciones. El futbolista, sin embargo, es reacio a volver al fútbol inglés, donde ya estuvo a inicios de su carrera con un resultado mediocre. Bayern y Barcelona son otras de las entidades que se han interesado en sus servicios.

Goleador insaciable

Viktor Gyökeres tiene unos números descomunales. El futbolista llegó a la Primeira Liga en 2023 procedente del Coventry inglés y, desde entonces, ha sufrido una evolución que muy pocos imaginaban para un delantero que aterrizó en el Alvalade con 24 años. Ahora, a sus 26, el sueco de origen húngaro se ha convertido en una bestia competitiva e insaciable. En esta temporada suma ya 31 goles en todas las competiciones, cinco de ellos en Champions League. Memorable fue su actuación, con triplete de tantos incluido, frente al Manchester City, donde el Sporting humilló a los de Guadiola por 4-1.