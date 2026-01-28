Novedades con el futuro de Luis Enrique en París

La continuidad de Luis Enrique en París vuelve a estar en el centro del debate. Desde que llegase a la capital francesa, el técnico asturiano se ha encargado de demostrar que no hay mejor encargado para llevar al equipo al estrellato, algo que consiguió con la conquista de la Champions League la temporada pasada. Y a pesar del bonito cuento de hadas que club y entrenador viven en estos momentos, lo cierto es que nada es para siempre, menos en esto del fútbol. Y el PSG quiere poner remedio a ello cuanto antes.

El contrato del técnico finaliza en verano de 2027, algo que si bien no es ninguna alarma sí puede generar cierta inquietud en París. Según avanza Le Parisien, la confianza en que el asturiano extienda su contrato más allá de la próxima temporada es total, como así confirmó el propio entrenador: "Me siento muy bien, estoy muy cómodo. Sería fantástico que mi aventura aquí durara diez años", apuntó hace semanas.

Luis Enrique. técnico del PSG / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Sin embargo, Luis Enrique ya avisó: "La realidad es que es muy difícil estar tanto tiempo en un club de élite", apuntó. "Si miras la duración de mis anteriores clubes, nunca estuve más de cuatro años. Necesitaba recargar energías porque se agota". Esas palabras sirvieron de aviso al club parisino para empezar a mover ficha en su intención de atar al técnico, que parece no tener muchas dudas de querer seguir al frente del proyecto.

"Está muy contento en París y en el PSG", explica al rotativo francés el entorno de Luis Enrique. Y es que según la misma información, las conversaciones para una renovación del contrato se han iniciado desde hace días con la intención de cerrar el acuerdo antes de terminar la temporada. La continuidad del entrenador es clave para que el club parisino pueda mantener a flote su proyecto y el asturiano es consciente que desde el club lo consideran la piedra angular de todo el equipo. Su matrimonio parece destinado irremediablemente a seguir, algo que celebran los parisinos... y también Luis Enrique.