Última hora sobre el 'caso Bastoni': no comparecerá ante el juez tras el acuerdo con sus abogados

El defensa italiano Alessandro Bastoni se encuentra actualmente en el centro de todas las miradas debido a una investigación judicial por presunta prostitución de menores coordinada por la Fiscalía de Milán.

El central del Inter de Milán y de la selección italiana recibió formalmente la notificación legal y fue citado a declarar este viernes 3 de julio, pero, tal y como cuenta la Gazzetta dello Sport y de acuerdo con sus abogados, el futbolista ha decidido que no va a comparecer.

También se ha citado para prestar información sumaria a otros tres futbolistas que no están investigados: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi. Los tres aparecen en distintas conversaciones.

La policía italiana investiga una red gestionada por una agencia de eventos que organizaba fiestas privadas para clientes VIP y futbolistas. Se sospecha que Bastoni tuvo un encuentro sexual pagado en julio de 2020 con una joven que en ese momento tenía 17 años.

Sin embargo, el caso no está para nada claro, ya que, tal como explica El Confidencial, la joven, interrogada, habría declarado que no existió ninguna relación entre ambos, aunque en los mensajes investigados sí aparecen indicios que apuntan a un supuesto encuentro entre ellos.

"No soy prostituta"

"No soy prostituta y no acepté dinero por sexo", recogía la Gazzetta dello Sport. En estos últimos días se han hecho públicos algunos mensajes interceptados entre los relaciones públicas de la agencia y el jugador del Inter que no le dejaban para nada en buen lugar.

Los investigadores y la Fiscalía dan mucha importancia a los mensajes entre Antonio Salomone, quien supuestamente actuó como intermediario entre las chicas y los clientes. Creen que estas conversaciones son pruebas de que la joven pasó la noche en casa de Bastoni después de la reunión que se organizó.

Estas comunicaciones forman parte del conjunto de pruebas que la investigación analiza para determinar el alcance de las actividades de la presunta red y hasta qué punto Bastoni está implicado.

El abogado del futbolista, Salvatore Scuto, intentó aclarar la situación negando las acusaciones tajantemente. "Descarto categóricamente la posibilidad de que Alessandro Bastoni haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, especialmente con una menor", aseguraba la defensa.

Bastoni, que venía de firmar una buena temporada con el Inter de Milán, consolidándose como uno de los mejores defensores de Europa.