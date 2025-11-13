Noruega, virtualmente clasificada para el Mundial: Italia, a la repesca

Noruega regresará por la puerta grande a la fase final de la Copa del Mundo. 28 años después y con una generación dorada de futbolistas, los de Ståle Solbakken sellaron virtualmente su pasaporte para la cita global tras imponerse a Estonia por (4-1). Los escandinavos deberían perder ante Italia en la última jornada y ceder una renta de +19 goles.

La Azzurra necesita dos goleadas (y un milagro): ante Moldavia y Noruega para equilibrar la enorme diferencia goleadora que presenta el conjunto escandinavo. Noruega se apunta un pleno de triunfos: siete de siete y una diferencia favorable de +29.

El colchonero Alexander Sørloth, tantas veces cuestionado en el Atlético por su falta de puntería, puso la semilla con un doblete. El de siempre -Erling Haaland- no quiso ser menos e hizo el resto para cerrar la goleada. Seis minutos de locura en el Ullevaal Stadion para sentenciar a los bálticos en un abrir y cerrar de ojos.

Una generación dorada

Delirio en Noruega que, como decíamos, no participaba en un torneo mundialista desde 1998 en Francia. En aquella ocasión firmaron una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística, deporte minoritario en el país escandinavo pero que ha gestado una de las hornadas de jugadores más temibles, con Haaland, el capitán Odegaard, el propio Sorloth, el ‘borusser’ Ryerson o jóvenes valores que aprietan como Oscar Bobb o Antonio Nusa.

El 23 de junio de 1998, en Marsella, el combinado escandinavo doblegó a Brasil en la fase de grupos para colarse como segunda de grupo a octavos de final. Los goles de Tore André Flo y Rekkdal neutralizaron el de Bebeto por la ‘Canarinha’ para doblegar a la entonces tetracampeona mundial.