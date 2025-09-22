La norma que prepara la UEFA para revolucionar los penaltis: "Os vais a volver locos"

Pocas sensaciones hay mejores en el mundo del fútbol que un penalti a favor de tu equipo. Un momento de adrenalina y emoción, tanto para los jugadores como para los aficionados, y donde el gol está más cerca que nunca. Pero esta situación del juego puede cambiar próximamente.

Eduardo Iturralde González, ex árbitro de Primera División y actual comentarista, desveló en el programa 'Carrusel Deportivo' de la cadena 'SER' que se está estudiando una modificación de una norma que puede cambiar para siempre los lanzamientos de penalti.

Julián Álvarez falla el penalti del que dispuso el Atlético ante el Mallorca / CATI CLADERA / EFE

"Un adelanto de lo que puede pasar el próximo año para que os volváis locos... Una de las reglas de fútbol que pueden cambiar, la del penalti", inició el ex árbitro del fútbol español.

Y explicó este posible cambio que favorecía a los guardametas: "Una vez que la para el portero no hay rebote. Ahí os lo dejo". "Si la para el portero se para el juego y saque de meta", apostilló.

Por último, señaló de donde hace esta idea para revolucionar las penas máximas. "Es una historia de Pierluigi Collina (miembro del Comité de Árbitros de la UEFA) y sus ideas", admitió.

Lo cierto es que en julio de 2025 el diario inglés 'The Sun' ya avanzó que se estaba estudiando modificación del reglamento por la que los rechaces en los penaltis podrían desaparecer. Ahora, estas declaraciones de Iturralde confirman esta idea que todavía se encuentra en una fase de estudio.