La norma fiscal que quiere aprobar Portugal puede revolucionar el mercado de fichajes

La Hacienda portugesa sostiene que las comisiones pagadas por los clubes a los agentes en los traspasos deben considerarse parte del salario del futbolista y, por lo tanto, tributar en el 'Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares' (IRS) — el IRPF portugués—. Si esta interpretación prospera, muchos jugadores verse obligados a pagar millones en impuestos atrasados.

'Operação Fora de Jogo', origen de la polémica

La polémica nace en el marco de la 'Operação Fora de Jogo', una investigación de la Autoridade Tributária (AT) sobre presunto fraude fiscal en el fútbol profesional. Según ha revelado la prensa portuguesa —entre ellos Correio da Manhã, Record y Jornal de Negócios— el fisco entiende que cuando un club paga la comisión del agente, ese dinero supone un beneficio económico directo para el futbolista, y debe declararse como renta personal.

Hasta ahora, esas comisiones se consideraban gastos del club o pagos al intermediario. Sin embargo, la AT defiende que el jugador es quien se beneficia del servicio del agente y, por tanto, debería tributar por ese importe como si fuera parte de su sueldo. En consecuencia, los deportistas podrían enfrentarse a pagos retroactivos, multas e intereses si no declararon esos valores en ejercicios anteriores.

Jugadores, agentes y clubes en 'pie de guerra'

Según medios portugueses, jugadores como Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) o Danilo Pereira (Al-Ittihad) figuran en procesos de análisis por operaciones pasadas. Los clubes también están siendo citados para explicar cómo estructuraron los contratos y quién asumió los pagos a los representantes. La revista Sábado asegura que varios futbolistas han sido llamados a declarar y que la AT ya ha calculado posibles deudas millonarias.

Copenhagen (Denmark), 20/03/2025.- Portugal players Bernardo Silva and Bruno Fernandes (R) react at the end of the UEFA Nations League quarter final first leg match between Denmark and Portugal at Parken stadium in Copenhagen, Denmark, 20 March 2025. (Dinamarca, Copenhague) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO / JOSE SENA GOULAO

La 'Associação Nacional de Agentes de Futebol' (ANAF) ha afirmado que existe "una laguna legal" y ha advertido que esta nueva interpretación podría cambiar por completo la forma de negociar fichajes en Portugal. Algunos abogados deportivos han alertado que Hacienda está llevando la ley "al límite de su interpretación", mientras otros han defendido que puede ser "un paso hacia un mercado más transparente".

Si la tesis del fisco se confirma en los tribunales, el impacto sería inmediato. Los clubes tendrían que replantear contratos, los jugadores pagarían más impuestos y los agentes verían restringidas sus formas de cobrar comisiones. Varios expertos coinciden en que esta decisión podría marcar un antes y un después en el fútbol luso y, por extensión, encender las alarmas en otras ligas europeas.