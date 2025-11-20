La noche más loca de Neymar: gol, penalti cometido y posible lesión

No hay día tranquilo para Neymar Jr. Vio la luz y se reencontró con el gol más de tres meses después para adelantar a Santos ante Mirassol en los primeros compases del partido. En la segunda mitad, sin embargo, cometió el penalti que condenó a un Peixe que dejó escapar dos puntos vitales que le hubiesen dado oxígeno en la clasificación.

De héroe a villano

Fue el más listo de la clase para, en un córner botado por el rival que fue repelido por la zaga de Santos, correr a campo abierto y plantarse solo ante Walter y definir a las mil maravillas para poner a su equipo por delante en el marcador. Desde que volviese en enero al club de Pelé, donde se hizo futbolista, el '10' aún no ha alcanzado su mejor versión debido, en gran parte, a unos constantes problemas físicos que le mantuvieron de baja más de 100 días este curso.

Ante 14.317 aficionados santistas, jugó los 90 minutos y ofreció unos pocos destellos que recordaban al mejor 'Ney'. Sin embargo, en el arranque de la segunda mitad, llegó tarde a un corte y trastabilló a Reinaldo dentro del área. El árbitro no vio nada, pero el VAR le avisó para que revisara la acción y decretó penalti. El propio Reinaldo fue el encargado de transformar la pena máxima y devolver la igualdad al marcador.

El ex de Barça y PSG estuvo cerca de marcar su segundo tanto de la noche en una falta casi desde el centro del campo que se fue envenenando y obligó a Walter a reaccionar y enviar el balón a córner. Tras el pitido final, 'Ney', disconforme, se quedó unos minutos sobre el césped dialogando con el árbitro. Para colmo, solicitó atención médica tras un mal apoyo con el pie que, por suerte para él y para Santos, quedó en un susto.