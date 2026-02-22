Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL INTERNACIONAL

Noche amarga para Messi

El argentino y su Inter Miami iniciaron la defensa del título de la MLS sufriendo una dura goleada (3-0) a manos de LAFC de Son Heung-Min

Leo Messi, en la derrota de Inter Miami en la jornada inaugural de la MLS

Leo Messi, en la derrota de Inter Miami en la jornada inaugural de la MLS / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Para nada el debut esperado para Leo Messi e Inter Miami. La franquicia de Florida inició la defensa del título de la MLS encajando una dura goleada (3-0) a manos de Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-Min. Los tantos del venezolano David Martínez en la primera mitad y del gabonés Denis Bouanga y del salvadoreño Nathan Ordaz en la reanudación tumbaron al campeón.

El esperadísimo primer asalto entre Messi y Son, dos de los iconos de la competición, acabó siendo un monólogo de la cuadrilla angelina para la felicidad de las 75.000 almas que vibraron en el emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles. Un LAFC, por cierto, intratable en los partidos inaugurales de la temporada, con un impoluto balance de nueve de nueve.

En las gradas, como no podía ser de otra manera, había cientos y cientos de camisetas y pancartas en homenaje del astro argentino, que se recuperó a tiempo de la "distensión muscular en el isquiotibial izquierdo" que obligó a la entidad rosa a cancelar el amistoso de pretemporada en Puerto Rico.

Messi, aclamado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles

Messi, aclamado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles / Kyusung Gong / AP

LAFC estuvo más brillante y agresivo y se llevó un triunfo justo tras crear un sinfín de oportunidades de gol. Son perdonó ante Dayne St. Clair, pero en el minuto 38 brindó a Martínez una perfecta asistencia para que el venezolano pusiera el 1-0 en el marcador con un perfecto disparo de pierna zurda.

En la segunda mitad, los angelinos aprovecharon sus espacios al contragolpe para convertir su victoria en una goleada.

"Un resultado relativamente mentiroso"

El técnico de Las Garzas, Javier Mascherano, reconoció que "nos han ganado bien", pero afirmó tener la sensación de que se trató de "un resultado relativamente mentiroso". En el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño", analizó.

"Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho. Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota, el único responsable soy yo", sentenció.

