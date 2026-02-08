La noche más amarga de Endrick: "Podría tener graves consecuencias"

Seguramente, no fue el desenlace esperado. Ni para el Olympique Lyonnais ni para un Endrick que se llevó la peor parte. El brasileño, cedido por el Real Madrid, vive su particular 'vie en Rose' en Lyon. Lejos quedó la presión del Santiago Bernabéu y el ostracismo vivido bajo las órdenes de un Xabi Alonso que claramente no contaba con él.

Está en su elemento. En el OL encontró la continuidad que tanto ansiaba y la confianza ciega de un Paulo Fonseca que apostó por él desde el primer momento. Hasta la visita de 'Les Gones' a un Nantes en serios aprietos a efectos clasificatorios, el brasileño llevaba la friolera de cinco dianas en cinco partidos.

Frenazo

Unos números que le coronaron como el mejor debutante de la historia del Olympique Lyonnais y el más joven en marcar un hat-trick, el que le endosó al Metz hace unas semanas. Promediaba un tanto por partido en la Ligue 1 desde que llegó al Lyon en el mercado de invierno, pero vio cortada su racha ante el Nantes.

Endrick, expulsado ante el Nantes / X

La noche, sin embargo, no empezó del todo bien para un Endrick que fue amonestado en el segundo minuto del partido disputado en La Beaujoire. ¿El motivo? agarrar de la camiseta a Mathis Abline para cortar un contraatque. Un pequeño contratiempo que se diluyó tras el 0-1 de Pavel Sulc en el minuto 25.

Mathieu Vernice, el colegiado del encuentro, le tenía cogida la matrícula y, ya en la segunda mitad, en el 57' para ser exactos, le mostró la segunda cartulina amarilla por una entrada a Dehmaine Tabibou. Era, por tanto, expulsado. Recibió la llamada del VAR por potencial roja y, tras revisar la acción en el monitor, optó por cambiar el color de la tarjeta.

Polémica

Cierto es que la entrada de Endrick fue por detrás y golpeó el tobillo izquierdo de un Tabibou que tuvo que ser sustituido por Deiver Machado. La decisión del colegiado, no obstante, fue objeto de polémica, puesto que en Francia se llegó a considerar que una roja directa era demasiado castigo.

Endrick bajó el balón y se lo tiró largo para superar a su par, en este caso un Tabibou que le cuerpeó para ganarle la posición y poder arrebatarle el cuero. El '9', en su intento de no perder la posesión, acabó impactando su bota izquierda en el tobillo izquierdo del futbolista del Nantes.

"Quieren intimidar a Endrick"

Paulo Fonseca no quiso profundizar en exceso en la expulsión del brasileño, pero sí mostró su descontento respecto a la decisión de Mathieu Vernice: "Estoy muy cansado después, pero muy contento. Dominamos la primera parte, tuvimos buenas ocasiones. Luego, el partido cambió por completo con la tarjeta roja a Endrick", arrancó.

"No quiero comentar la decisión del árbitro. Pero sí quiero decir dos cosas. Primero, hubo una falta muy clara del jugador del Nantes. No quería jugar el balón, sino bloquear a Endrick. En mi opinión, fue muy dura. Además, esta no es la primera vez que los rivales empiezan el partido con mucha agresividad hacia Endrick. Ya es la tercera vez. Los árbitros deben tener cuidado con esto. Quieren intimidarlo, y es responsabilidad de los árbitros proteger a los futbolistas con talento", manifestó.

Segunda expulsión

No fue la primera expulsión de su prometedora carrera. La primera la vivió con el Real Madrid en un choque ante el Celta esta temporada, en el que vio otra roja directa en el minuto 92 por protestar desde el banquillo. "Es una tarjeta roja que podría tener graves consecuencias", aseguran en 'RMC Sport'.

Endrick vive en el banquillo desde que llegó Xabi Alonso / EFE

Y es que, con esta roja, Endrick deberá cumplir sanción ante el Niza, que visita el Groupama Stadium el próximo fin de semana. Está por ver si el castigo queda ahí o es mayor.