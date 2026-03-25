Noa Lang reporta con Países Bajos y bromea tras casi perder el dedo: "No es fácil ir al baño"

El susto de su vida se llevó Noa Lang, delantero del Galatasaray, cuando por poco pierde el dedo tras cortarse con una valla publicitaria durante la derrota de su equipo (4-0) ante el Liverpool en la Champions League. Pero tan solo una semana después, continúa con su recuperación y ya apunta a un regreso incluso esta fecha FIFA con Países Bajos.

Pese a la grave lesión, que requirió atención urgente y dos cirugías, Lang fue incluido por Ronald Koeman en la convocatoria neerlandesa para esta ventana internacional, en la que enfrentarán a Noruega y Ecuador; es para este segundo encuentro para el cual Lang apunta regresar.

"Espero poder participar el martes (31 de marzo) contra Ecuador, pero no tomaremos ningún riesgo, el Mundial es lo más importante", declaró a la prensa neerlandesa.

Problemas con el día a día

Su llamado al equipo nacional causó asombro y en sus compadecencias ante la prensa mostró el buen humor que lo caracteriza y el susto lo habría dejado en el pasado, pues incluso se dio tiempo para bromear un poco sobre los momentos más difíciles que ha vivido desde entonces.

"Me han cuidado bien, las operaciones salieron bien, pero aún estoy sufriendo. No viene bien con las cosas más normales, soy diestro, así que es difícil cuando voy al baño. Jugar a la PlayStation tampoco es posible, pero por suerte juegas fútbol con los pies. Además, me están ayudando bien con todo", compartió Lang en sus primeras declaraciones tras el incidente en Anfield (Liverpool, Reino Unido).

Noa Lang, retirado en camilla de Anfield / Agencias

Buen panorama

En palabras del propio Lang, el accidente occurió luego de que su pulgar "se atoró detrás de una valla publicitaria en una cerca muy afilada" que le ocasionó "una cortadura profunda". Tras las cirugías a las cuales debió someterse, compartió que su dedo sigue "pegado" y que los doctores le aseguran que "sobrevivirá".

Noticias relacionadas

En cuanto al incidente, puede marcar un precedente en la historia de la UEFA, la cual inició una investigación para evaluar las condiciones de las vallas publicitarias en el campo del Liverpool y aseguró que estará "revisando las pantallas LED alrededor del campo en todos los partidos para identificar cualquier posible riesgo".