Nkunku, en la rampa de salida: el Chelsea abre la puerta a su marcha

Parece que la aventura de Christopher Nkunku en Londres tiene fecha de caducidad. El delantero francés, que aterrizó en Stamford Bridge en 2023 como una de las grandes apuestas del Chelsea, no ha logrado consolidarse en el equipo y podría poner fin a su etapa en Inglaterra en el próximo mercado de verano. Las lesiones, la falta de continuidad y una competencia feroz en el ataque han lastrado su rendimiento, y tanto el club como el propio jugador consideran que ha llegado el momento de separar caminos.

Nkunku llegó procedente del RB Leipzig tras una brillante etapa en la Bundesliga, donde firmó estadísticas impactantes: 35 goles y 20 asistencias en la temporada 2021/22, y 23 goles y 9 asistencias en la 2022/23. Sin embargo, su paso por el Chelsea ha estado marcado por la irregularidad física: hasta cinco lesiones que lo han tenido más de 230 días fuera de los terrenos de juego. En total, apenas ha podido disputar 56 partidos, en los que ha sumado 18 goles y cinco asistencias, cifras muy por debajo de las expectativas generadas con su fichaje de 60 millones de euros.

En la actualidad, su participación se limita principalmente a competiciones secundarias como la Conference League, donde ha tenido algo más de continuidad. Sin embargo, su rol en la Premier League ha sido omipresenente, quedando eclipsado por figuras como Nicolas Jackson, Cole Palmer, Noni Madueke y Pedro Neto. Enzo Maresca no lo considera una pieza clave, y la dirección deportiva ve con buenos ojos su salida, siempre que se pueda recuperar parte de la inversión. Su precio actual se sitúa entre los 40 y 45 millones de euros.

Christopher Nkunku celebra el octavo gol del Chelsea ante el Noah en el partido de la Conference League / AP Photo/Frank Augstein

Según información procedente de SkySports y Florian Plettenberg, el entorno del jugador ya habría comenzado las negociaciones para encontrarle un nuevo destino. El delantero, de 27 años, quiere sentirse importante de nuevo y valora ofertas donde pueda recuperar protagonismo. Su ausencia en los últimos compromisos del Chelsea por una nueva molestia física alimenta aún más los rumores. El propio Maresca confirmó su baja: "Christo estará fuera entre 10 y 15 días. Sufrió un pequeño golpe en el entrenamiento y no pudo viajar a Suecia para la Conference League".

Si el Chelsea avanza a la final europea, Nkunku podría tener una última oportunidad de despedirse con buen sabor de boca. Pero todo apunta a que su ciclo en Londres ha terminado antes de poder siquiera comenzar con fuerza.

Al acecho de Nkunku

Pese a su mal estado de forma, la verdad es que el francés sigue teniendo mercado y son varios los pretendientes que siguen su estado:

Uno de los clubes más interesados en su situación es el Liverpool. A simple vista, parece innecesario sumar otro atacante a una plantilla ya repleta de talento ofensivo: Salah, Luis Díaz, Gakpo, Darwin Núñez, Diogo Jota y Federico Chiesa.

Nkunku no tiene, a priori, un hueco claro en el once inicial del nuevo técnico Arne Slot, pero su polivalencia podría convertirlo en un comodín ideal. Puede actuar como extremo, mediapunta o delantero. Además, la continuidad de Darwin Núñez sigue siendo una incógnita y ni Jota ni Díaz han alcanzado cifras de un ariete top. Slot ya ha dado luz verde a explorar la operación si el Chelsea abre la puerta a una salida por un precio razonable, que permita al club de Londres recuperar parte de su inversión.

Nkunku fue un dolor de muelas para Militao y Lucas Vázquez / Efe

Bayern Múnich y Manchester United también están en la carrera. El conjunto bávaro ya tanteó su fichaje en invierno y no descarta reactivar su interés, especialmente si el nuevo proyecto no convence a algunos de sus actuales atacantes. En Old Trafford, el nuevo técnico Rúben Amorim quiere un equipo joven, dinámico y técnico, y ve en Nkunku un perfil ideal para su idea de juego.

Con el mercado a punto de abrir y muchos frentes aún por definirse, lo único claro es que Nkunku será protagonista. Aunque su luz haya menguado en Londres, los grandes de Europa siguen al acecho, sabiendo que, si recupera su mejor versión, estaríamos hablando de una ganga.