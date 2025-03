El día en que N'Kono fue detenido por brujería

El fútbol, más allá de ser un simple deporte, mueve multitudes inimaginables y trasciende culturas. Detrás de grandes partidos, goles o títulos, también existen anécdotas que rozan lo inexplicable. Aunque parezca inverosímil, muchos jugadores, entrenadores e incluso aficionados han recurrido a rituales y prácticas de brujería en busca de suerte o protección en los partidos. Amuletos, hechizos, rezos... La batería de 'trucos' sobrenaturales para tener éxito sobre el césped es extensa. Y por ello, el exportero camerunés y leyenda del RCD Espanyol, Thomas N'Kono, salió detenido del Estadio del 26 de Marzo de Bamako (Mali).

Thomas N'Kono nació el 20 de julio de 1955 en Dizangué, Camerún. Empezó su carrera como futbolista en el Canon Yaoundé, un club de la capital del país africano. Allí jugó desde 1976 hasta 1982, siendo ese mismo año el encargado de defender la portería de Camerún en el primer Mundial de la historia del país, en la Copa del Mundo de España 1982.

Fue el primer portero africano que jugó en Europa

Emparejados en el Grupo B junto a Polonia, Italia y Perú, no pudieron superar la fase de grupos, donde empataron los tres partidos. Sin embargo, N'Kono, que solo recibió un gol en tres partidos, firmó un gran torneo que se transformó en un billete a España y en un capítulo importante en los libros de la historia del fútbol. De la mano del RCD Espanyol, se convirtió en el primer portero africano en jugar en Europa.

Durante ocho años, N'Kono defendió los colores del Espanyol, club que abandonó en 1991 siendo un jugador de culto entre la parroquia perica, pero también en toda la Liga. Durante los primeros años de los 90, el camerunés fue un guardameta icónico, siempre vestido con pantalones largos. Misma indumentaria lucía en el Mundial de 1990, donde fue capaz de ganar a la Argentina de Maradona (1-0) después de ofrecer un recital bajo palos.

N'Kono, durante un partido con el Espanyol / 'X'

Después de bajar un escalón competitivo y jugar en Sabadell y L'Hospitalet, emprendió una nueva aventura en Bolivia, en el Bolívar La Paz, donde colgó definitivamente los guantes en el 1997 para empezar en los banquillos. N'Kono siguió ligado al fútbol como entrenador de porteros en la selección de Camerún, siendo un pilar importante en la conquista del oro olímpico en los Juegos de Sidney 2000. Su vínculo con la brujería llegaría dos años después.

Brujería en la Copa Africana de Naciones 2002

N'Kono, que aún formaba parte del staff técnico de Camerún, disfrutaba del gran papel de su selección en la Copa Africana de Naciones 2002. Un torneo en el que se les prohibía a todos los equipos traer brujos, una práctica que ha sido muy habitual en el fútbol africano, donde se usaban hechizos para ganar partidos, romper malas rachas, superar lesiones o fastidiar al rival, entre otros objetivos.

N'Kono, en su etapa de portero de Camerún / 'X'

El combinado camerunés no había encajado ni un solo gol en todo el torneo que se disputaba en Mali y estaba a un solo paso de la final. En semifinales se enfrentaban al anfitrión, en el Estadio del 26 de Marzo situado en la capital, Mali. Estaban a dos partidos de la gloria, cuando una hora antes del choque, un grupo de policías retuvo a N'Kono, le bajó los pantalones, lo tiró al suelo y se lo llevó esposado. El motivo, un grisgrís hallado en el terreno de juego.

¿Qué es un grisgrís?

Según las creencias cercanas a la brujería, un grisgrís es un amuleto que atrae la buena suerte para aquellos que lo usan, además de ahuyentar al demonio. Se trata de una bolsa pequeña de tela rellena de hierba o pelo, entre muchas otras cosas, que se considera magia negra.

Horas después de los hechos, como no tenían suficientes pruebas para relacionar ese grisgrís con N'Kono, tuvieron que liberarlo. El exportero aseguró que no tenía ningún objeto mágico encima y que la brujería no gana partidos de fútbol. Finalmente, su selección, Camerún, acabó ganando el torneo superando a Senegal en los penaltis.

El incidente llegó a las altas esferas

Lo sucedido trascendió a lo diplomático. Alpha Oumar Konaré, presidente de Mali en aquel entonces, se disculpó personalmente con el portero, pero la CAF lo inhabilitó durante un año. Un castigo demasiado severo teniendo en cuenta que nunca se pudo demostrar las prácticas de brujería que le atribuían al portero.

En 2021, N'Kono explicó en una entrevista para 'El Confidencial' que en África se le ha considerado un brujo durante mucho tiempo: "Decían que yo era un brujo y que cuando estaba en el campo el equipo no podía perder". Hoy, después de ejercer como entrenador de porteros del Espanyol, entrenador asistente e interino de Cmaerún y empleado técnico del cuadro perico, ejercer de representante del club desde enero de 2024, donde es toda una leyenda. En su palmarés, destacan la Copa África con Camerún en 1984 y dos Balones de Oro de África, en 1979 y 1982, siendo el primer portero en ganar este galardón.