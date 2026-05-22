El extraño caso del Niza: podría jugar la Europa League estando en la segunda división francesa

Tan insólito como pueda sonar, el Niza podría jugar la Europa League la siguiente temporada y al mismo tiempo estar compitiendo en la Ligue 2. Un futuro atípico que concretará el equipo en un lapso de una semana, en los que competirá por un título nacional y el no descenso.

Al Niza le quedan tres partidos en la temporada. Los tres son finales y en cada uno de ellos se jugará su futuro la siguiente temporada.

El primero será este viernes 22 de mayo (21:00 horas CET) ante el Lens en la final de la Copa de Francia, torneo que en caso de ganar le asegurará la clasificación a la Europa League. Un primer resultado de por sí complicado dado que se presenta luego de cerrar como antepenúltimo y enfrentará al subcampeón de la liga.

La siguiente "final" que jugará será una serie a dos partidos ante el Saint-Étienne para definir quién de los dos jugará en primera división la siguiente temporada. El primero de la serie se disputará el 26 de mayo (20:45 horas CET) y la vuelta el día 29 a la misma hora.

Después de finalizar antepenúltimo, el Niza debe defender esta posición ante el equipo que ha avanzado en los playoffs del ascenso en la Ligue 2, en esta ocasión el Saint-Étienne, que cerró en tercer puesto de la clasificación. En caso de perder la eliminatoria, el Niza bajará a la segunda división francesa.

No sería la primera vez

Tan surreal como pueda sonar que el Niza puede ser campeón de la Copa de Francia y en un lapso de siete días descender, resulta que no sería la primera vez que esto pasa y tampoco lo sería en Francia.

Durante la temporada 2008-09, el Guingamp logró lo imposible al vencer al Stade Rennes en la final de la Copa, mientras jugaba en segunda división, sorprendiendo al fútbol francés y ganándose el derecho a jugar los playoffs clasificatorios de la Europa League, donde fue eliminado.

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Aunque la posibilidad de ganar un título nacional le hace ojos al Niza, la prensa francesa reporta que su entrenador, Claude Puel, contempla alinear un equipo secundario en la final ante el Lens, buscando que sus jugadores importantes lleguen descansados y en condiciones a la serie ante el Saint-Étienne, incluso si eso significa perder la Copa.