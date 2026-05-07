Niklas Süle dice adiós al fútbol con tan solo 30 años

Niklas Süle, el central del Borussia Dortmund, ha desconcertado al mundo del deporte anunciando su prematura retirada del fútbol profesional en el pódcast 'Spielmacher'. El defensa alemán de 30 años pondrá fin a una extensa carrera en la élite después de tener un 'susto' hace tres semanas contra el Hoffenheim.

La cabeza del alemán ha acabado ganándole el duelo por seguir jugando; el miedo a sufrir una nueva lesión grave después de sufrir dos roturas del ligamento cruzado ha sido determinante para colgar las botas a final de temporada, fecha que coincide con la extinción de contrato con el Dortmund.

“Me metí en la ducha y lloré durante diez minutos”, reveló Süle al recordar aquellos minutos posteriores al encuentro ante el Hoffenheim. Aunque las pruebas médicas descartaron finalmente una lesión de máxima gravedad, el internacional alemán entendió que había llegado el momento de detenerse.

La retirada sorprende especialmente por la edad del futbolista. En una posición en la que muchos defensas alcanzan su madurez competitiva pasada la treintena, Süle ha decidido priorizar su salud después de años conviviendo con problemas físicos recurrentes.

La retirada del 'panzer' parece una despedida planeada. Aunque no es una noticia positiva para el deporte 'rey' y la Bundesliga, Süle abandona los terrenos de juego contra el equipo en el que empezó a competir en la primera división alemana, el Hoffenheim.

La 'Edad de Oro' de Süle

Con el fichaje por el Bayern de Múnich en 2017 vivió la etapa más exitosa de su carrera: conquistó cinco Bundesligas, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, dos Copas de Alemania, cuatro Supercopas de Alemania y un Mundial de Clubes, formando parte del histórico triplete de 2020.

Niklas Süle durante un partido de Champions League con el Bayern de Múnich / Twitter | Bayern de Múnich

En 2022 recaló en el Dortmund como uno de los grandes fichajes del fútbol alemán, aunque las lesiones volvieron a impedirle tener continuidad. Aun así, Süle deja cifras importantes en su trayectoria profesional: cerca de 300 partidos en la Bundesliga y 49 internacionalidades con Alemania.

Las lesiones y la cabeza se impusieron al físico

Su adiós deja inevitablemente la sensación de una carrera que pudo llegar todavía más lejos. Sin embargo, las lesiones terminaron venciendo a uno de los zagueros más talentosos que ha dado Alemania en los últimos años.

El Dortmund ya prepara su despedida para uno de los jugadores más queridos del vestuario. El fútbol alemán, mientras tanto, asiste con tristeza al final prematuro de un campeón que eligió parar antes de que su cuerpo dijera basta definitivamente.