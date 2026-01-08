Nigeria se plantea abandonar la Copa África por impagos de su Federación

Nigeria ha aterrizado en el tramo decisivo de la Copa de África con pleno de victorias y un clima, en teoría, favorable. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado a pocas horas del desplazamiento a Marrakech, donde le espera Argelia en cuartos de final. Jugadores y cuerpo técnico han trasladado un ultimátum y han amenazado con no entrenar si no se abonan las primas pendientes por resultados.

Ultimátum antes de Marrakech

La advertencia ha sido difundida este miércoles por el periodista de BBC Sport Africa Olúwashínà Okeleji, quien ha explicado que el grupo mantiene el foco competitivo, pero condiciona la rutina del equipo al cobro de los bonus prometidos por las victorias en el torneo. Las primas reclamadas corresponden a los partidos de la fase de grupos y de octavos ante Tanzania (2-1), Túnez (3-2), Uganda (1-3) y Mozambique (4-0), y el mensaje del vestuario es claro y sostienen que no habrá normalidad hasta que se resuelva el pago.

El conflicto llega en una buena etapa deportiva del conjunto Éric Chelle, pero, al mismo tiempo, en uno de los momentos más sensibles para el vestuario tras el enfrentamiento entre Victor Osimhen y el resto de compañeros en el último encuentro.

Un conflicto con antecedentes

Sin embargo, según las informaciones de diversos medios nigerianos, la situación no es nueva en el entorno de las Súper Águilas y vinculan este pulso con un episodio similar que tuvo lugar en noviembre, cuando el grupo amagó con un boicot en un partido de clasificación para el Mundial por retrasos en los pagos.

Ante el riesgo de una crisis pública, el Gobierno ha acelerado su respuesta. La ministra de Finanzas, Doris Nkiruka Uzoka-Anite, ha asegurado en X que el proceso está en marcha con participación del Ejecutivo federal y del Banco Central de Nigeria, y que el objetivo es evitar más demoras. La ministra ha señalado como principal obstáculo la tramitación y el cambio de divisas, y ha afirmado que se ha "agilizado" el procesamiento de divisas junto al banco central para desbloquear los pagos.

Por su parte, el presidente de la National Sports Commission, Shehu Dikko, ha tratado de rebajar la tensión con un mensaje contundente en el que ha defendido que el presupuesto del torneo fue aprobado en noviembre de 2025 por el presidente Bola Tinubu y que el problema reside en la ejecución efectiva de los pagos. Dikko ha añadido que las dietas diarias sí se han abonado y que lo pendiente es el paquete de bonus por partido, ya aprobado y "en trámite".

Argelia espera y el calendario aprieta

Mientras se negocia, el torneo sigue su curso. Este sábado, en Marrakech, Nigeria se mide a Argelia en un cruce que vale un billete para semifinales ante un rival que suma de tres en tres. No obstante, Las Súper Águilas llegan reforzadas por su rendimiento y siendo el equipo más goleador del torneo (12 tantos). Hasta el miércoles, la sensación era de confianza, pero el conflicto amenaza con cortar la dinámica justo en el momento más decisivo.

Por ahora, los jugadores y el cuerpo técnico se han desplazado hasta la ciudad marroquí a la espera de que la situación se resuelva en las próximas horas. Si el dinero llega a tiempo, el episodio quedará como otro sobresalto habitual en este tipo de contextos. Si no, el torneo podría entrar en un escenario extremo y el Gigante de África podría quedarse sin levantar un título que tiene muchas posibilidades de ganar.