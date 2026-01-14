En directo
Copa de África
Nigeria - Marruecos, en directo: semifinales de la Copa de África, hoy en vivo
Sigue en directo la segunda semifinal de la Copa África entre Nigeria y Marruecos
Tras la victoria de Senegal frente a Egipto, ahora es el turno para el Nigeria-Marruecos en la segunda semifinal de la Copa de África. Sigue en directo este partido en Sport.es.
MIN. 13 | 0-0
Intenta Nigeria calmar el juego marroquí a base de posesiones largas. De momento no se acerca a la portería de Bono.
MIN. 8 | 0-0
¡A punto de marcar Brahim! La ha tenido Marruecos. El futbolista del Real Madrid recibió en el pico del área, se la orientó hacia dentro y se sacó un remate de zurda que no cogió la rosca necesaria. Rozó la escuadra.
MIN. 7 | 0-0
Marruecos controla el partido y empieza a asomarse por el área rival. Abde muy activo por la izquierda y Brahim, por la derecha.
MIN 2. | 0-0
¡La primera para Marruecos! Sucesión de errores nigerianos que a punto está de aprovechar Saibari. Le taponaron su remate en última instancia.
MIN 1. | 0-0
¡Arranca este Nigeria-Marruecos!
Turno para el de Marruecos, que juega en casa.
Suena el himno de Nigeria, suena el himno de Las Súper Águilas.
¡Saltan ambas selecciones al terreno de juego!
XI de Nigeria
Y esta es la alineación de Nigeria, con Éric Chelle al mando: Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyedika; Onyeka, Lookman, Iwobi; Osimhen y Akor Adams.
XI de Marruecos
Este es el once que presenta Walid Regragui para Marruecos: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Brahim, El Kaabi y Abde.
