¡Nigeria, fuera del Mundial tras ser "víctima de vudú"!

El Mundial 2026 sigue cogiendo forma y ya son 32 las selecciones clasificadas para la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Pese a que en Europa y en la CONCACAF todavía hay mucho por decidir, son varios los continentes donde ya ha quedado todo definido, entre ellos África.

El continente africano contaba con nueve plazas directas al Mundial, que finalmente han sido adjudicadas a Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica tras una primera fase en la que quedaron campeones de cada uno de los nueve grupos.

RD Congo, a la repesca

A todos ellos podría unirse la República Democrática del Congo, que será la selección que representará a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la repesca intercontinental -que se disputará en marzo- tras derrotar en la final del play-off a Nigeria.

Eric Sekou Chelle, seleccionador de Nigeria / EFE

Clasificados como uno de los cuatro segundos mejores de grupo, los 'Leopardos' rompieron todas las quinielas tras superar a Camerún en las semifinales del torneo por acceder a la repesca, mientras que Nigeria venció con facilidad a Gabón.

Ya en la final, fue la RD Congo de Charles Pickel (Espanyol) o Bakambu (Real Betis) quien cosechó su billete para el repechaje tras batir a las 'Águilas Verdes' en un partido (1-1) que se decidió en la tanda de penaltis. Y precisamente en los lanzamientos desde los once metros es donde se generó toda la polémica, desvelada con las declaraciones del seleccionador nigeriano.

Víctima de vudú

Eric Chelle, entrenador de Nigeria, aseguró tras el encuentro que su equipo fue víctima de vudú practicado por miembros del cuerpo técnico de RD Congo durante los penaltis. En un vídeo grabado en plena tanda de lanzamientos, se puede observar al nigeriano dirigiéndose al banquillo rival con una botella en la mano, en tono amenazante y teniendo que ser sujetado por hasta dos miembros de su cuerpo técnico para evitar la pelea.

Nadie se explicaba lo sucedido, hasta que el propio Eric Chelle lo desveló en declaraciones tras el partido. "Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Todo el rato, todo el rato, así que yo me puse muy nervioso. ¿Que qué vi? Lanzaba algo, no sé si era agua o algo parecido, me puse muy nervioso", reveló.