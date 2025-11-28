FÚTBOL INTERNACIONAL
Nico Paz sigue brillando en un Como que huele a Europa
Una gran asistencia del tinerfeño, que aprovechó el español Alberto Moreno, aseguró la victoria contra el Sassuolo (2-0)
EFE
Una gran asistencia de Nico Paz aprovechada por el español Alberto Moreno aseguró el triunfo ante el Sassuolo del Como (2-0), que se asienta en los puestos europeos de la Serie A italiana que domina el Roma, en el encuentro adelantado de la duodécima jornada.
Lleva once partidos sin perder el conjunto de Cesc Fábregas, que incluyó en su once inicial a Jacobo Ramón, Alberto Moreno y Jesús Rodríguez y en el banquillo a Álvaro Morata y Alex Valle, que no tuvieron minutos.
El Como se hizo fuerte en el estadio Giuseppe Sinigaglia, donde encarriló el marcador al cuarto de hora, en un córner hacia Maxence Caqueret, que centró a Alberto Moreno y éste disparó desde la frontal. La pelota le cayó al griego Anastasios Douvikas, que batió al bosnio Arijanet Muric.
El segundo gol que sentenció el choque llegó al inicio de la segunda parte, en el minuto 53, tras una gran asistencia de Nico Paz, en la línea de tres cuartos, a la media vuelta, hacia el punto de penalti del área del Sassuolo que, de cabeza, aprovechó Alberto Moreno para hacer el segundo.
La victoria asienta al Como en el sexto puesto igualado a puntos con el Bolonia, quinto, e Inter Milan, cuarto, que todavía tienen que jugar sus partidos de la duodécima jornada.
- Szczesny: 'Ya estoy harto, no se lo deseo a nadie
- Messi, la palanca que necesita el Barça
- Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- El gran objetivo de Laporta con el Spotify Camp Nou: 'Se hará seguro
- Szczęsny relata su dura vida familiar: 'Mi hermana murió aplastada y mi padre me humillaba en público
- Llegan curvas para el Barça: siete partidos antes de Navidad con escollos importantes
- Rashford tiene la clave para el Barça: 'Sabemos qué ha fallado
- El polémico mural de Lamine que provoca división en el barrio de la Torreta: 'No midieron las consecuencias