Nico Paz rompe a llorar tras fallar un penalti clave: "Se irá a casa pensando lo malo que es..."

Minuto 98. Nico Paz asume la responsabilidad de lanzar el penalti que puede dar la victoria al Como ante la Atalanta. Tras prácticamente 90 minutos luchando con un hombre más, por la expulsión de Ahanor a los 8 minutos, el equipo de Cesc Fàbregas tiene una oportunidad de oro para llevarse los tres puntos ante un rival directo en la lucha por puestos europeos. Pero Nico Paz no logró engañar a Carnesecchi, que le paró el penalti y se convirtió en el héroe de la noche.

Nico Paz no pudo ocultar la tristeza. El tinerfeño, consciente de que había privado a su equipo de sumar tres puntos importantes, rompió a llorar sobre el césped del Giuseppe Sinigaglia. Estaba muy afectado, tanto que ni el inmediato apoyo de sus compañeros, staff y afición pudo animarlo.

Sergi Roberto, Morata, el propio Cesc… Todos fueron a consolarle. Pero en su cabeza no existía la gran temporada que está cuajando (8 goles y 6 asistencias en 23 partidos de liga); pesaba más otro dato: ha lanzado tres penaltis con el Como y no ha marcado ninguno. En los anteriores, contra el Lecce la temporada pasada y ante la Lazio hace apenas dos semanas, el Como terminó ganando el encuentro. Esta vez fue diferente.

Apoyo total de Cesc Fábregas

“Es importante que mandemos un mensaje positivo y de ánimo a los jóvenes. Si los queremos matar por un penalti… yo no soy esa persona. Esto es parte del fútbol. He fallado yo, he visto fallar a Messi, a Terry en una final de la Champions y eso sí que duele”, declaró Cesc Fàbregas tras el duelo.

“Esto es parte del camino. Se irá a casa pensando que es malo, porque se sentirá así… aunque nosotros no lo vemos de esa manera. Estamos muy unidos, tanto con Nico como con todos los jugadores jóvenes que tienen la valentía de intentar marcar la diferencia. Él siempre lo intenta. Y eso es lo importante. El campeón tiene que levantar la cabeza cuando ha pasado algo que no ha ido bien”, añadió el técnico de Arenys.

Nico Paz, en el momento de lanzar el penalti contra la Atalanta / LAP

Más tarde, el propio Nico Paz mandó un mensaje a la afición a través de su cuenta personal de Instagram: “Gracias desde el fondo de mi corazón por todo el cariño de siempre”, publicó en una historia.

Desde que es profesional, Nico Paz ha lanzado cinco penaltis y solo ha transformado uno, en la temporada 2022-23, cuando jugaba en Segunda Federación con el Real Madrid Castilla, ante el Linares Deportivo (derrota 2-1). Una pequeña asignatura pendiente que, sin duda, superará con nota con el paso del tiempo.