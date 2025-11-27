Nico Paz, a ritmo de récord

Mientras el Real Madrid de Xabi Alonso sigue sin convencer y solo se sostiene por el talento individual de Kylian Mbappé, Nico Paz continúa deslumbrando en Italia de la mano del Como de Cesc Fábregas. El futbolista tinerfeño, internacional con Argentina, avanza a ritmo de récord en la Serie A y no deja de ilusionar al madridismo, que cuenta los días para activar la cláusula de recompra y volver a tenerlo en el Santiago Bernabéu.

Como’s Como’s Nico Paz celebrate during the Serie A soccer match between Como and Juventus at the Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, north Italy - October 19, 2025 Sport - Soccer. (Photo by Antonio Saia/LaPresse) / Antonio Saiai/LaPresse / LAP

El jugador de 21 años volvió a ser la cara visible del Como en la última goleada ante el Torino, un incontestable 1-5. Jacobo Ramón también fue importante y Álvaro Morata alargó su mala racha de cara al gol. Con su tanto ante el equipo de Turín, el 1-4 tras resolver con la zurda un mano a mano, Paz ya suma cinco goles que lo convierten en el máximo goleador de la Serie A, empatado con Christian Pulisic, Hakan Çalhanoğlu y Riccardo Orsolini.

También líder en asistencias

Pero el gran rendimiento de Nico Paz no solo se refleja en los goles; también en las asistencias. Además de liderar la tabla de goleadores, el internacional argentino también encabeza la de pasadores. Con cuatro servicios de gol, comparte la cima con Jari Vandeputte, Nicolò Cambiaghi, Federico Dimarco, Emil Holm y su compañero Jesús Rodríguez.

Nico Paz durante el partido entre el Como 1907 y el Genoa en el Giuseppe Sinigaglia / Antonio Saia / LaPresse

De este modo, Nico Paz ha participado en más de la mitad de los goles del Como en la Serie A: 9 de 17, el 52 por ciento. Cifras de auténtico crack que ya despiertan pasiones en territorio blanco. Según el periodista Gastón Edul, el club madridista ya habría comunicado al Como la intención de repescar a Nico Paz en enero, aunque tendrá que esperar hasta verano porque la cláusula de recompra no será efectiva hasta entonces.

Tres cláusulas de recompra

El verano pasado, el Madrid recibió 6,3 millones de euros por el 50% de los derechos de Nico Paz, que adquirió el Como, pero se guardó el 50% de una futura venta y tres opciones de recompra. La primera ya ha expirado, correspondiente a 2025 por 8 millones de euros; en 2026 será de 9 millones (en verano), mientras que en 2027 alcanzará los 10 millones. Todo apunta a que lo ficharán este mismo verano.

Nico Paz, durante un partido con el Como. / AFP7 vía Europa Press

“Son futbolistas que inventan jugadas que solo puedes aplaudir”, decía su entrenador, Cesc Fábregas. El técnico de Arenys lidera un proyecto ilusionante que, en su segundo año en la élite, pelea por acabar la temporada en puestos europeos. Sabe que podrá contar con su gran jugón hasta verano, pero después será imposible retenerlo. “Hemos comprendido que nos es imposible convencer al Real Madrid de que elimine la opción de recompra a su favor. Mejor nos centramos en disfrutar de Nico Paz y esperar que se quede aquí el mayor tiempo posible”, reconocía el presidente, Mirwan Suwarso.

Así, solo queda que el Como disfrute de Nico Paz hasta el final de la temporada y que el tinerfeño use todo su talento para ayudar al club a hacer historia. Lo que venga después, nadie lo sabe. De momento, lo que parece prácticamente un hecho es que el Madrid lo recomprará.