Nico Paz, ¿el nuevo '10' de la albiceleste?

Nico Paz se convirtió en uno de los futbolistas de moda durante la campaña 2025-26 de la mano del Como de Cesc Fàbregas, lo cual le sirvió para que el conjunto italiano desembolsara 60 millones de euros por el 50 % restante de su ficha, ya que en verano de 2024 habían adquirido la primera mitad de sus derechos por unos 10 millones. Así, los 'biancoblù' cuentan con el 100 % del futbolista, pese a que el conjunto madridista mantiene una opción de recompra de 80 millones de euros por él.

Ahora, con su futuro inmediato completamente resuelto y habiendo logrado quedarse en el club en el que ha explotado todas sus cualidades futbolísticas, Nico Paz vive uno de los mejores momentos de su carrera, sumando reconocimientos a nivel individual y convirtiéndose en el principal candidato a convertirse en el heredero del '10' de Lionel Andrés Messi en la Selección de Argentina.

El gran heredero del número '10'

Lionel Messi anunció a través de sus redes sociales que se retiraba de la Albiceleste, por lo que su espectacular rendimiento en la última Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en la cual lideró a los dirigidos por Scaloni a una nueva final, fue su último servicio. Tras 207 partidos con Argentina, el ocho veces ganador del Balón de Oro alcanzó los registros de 125 goles y 65 asistencias, además de haberse proclamado campeón del Mundo, de la Finalissima y bicampeón de América, más allá del Mundial Sub-20 y los JJ. OO. con categorías inferiores.

Messi, levantado la Copa del Mundo en Qatar / EUROPA PRESS

Así, con el mejor jugador de la historia fuera de la ecuación, todo el mundo del fútbol se pregunta quién será el heredero que deba llevar la elástica con el dorsal número '10', que tanto peso acarrea para el fútbol argentino. Sin embargo, la cuestión ya tendría respuesta según información del periodista de 'ESPN' Federico Bueno, quien apunta a que la gran responsabilidad recaerá sobre los hombros de Nico Paz, estrella del Como.

De esta manera, el argentino volvería a recibir una gran noticia, después de haber recibido recientemente el premio a mejor jugador joven de la Serie A 2025-26, durante la 'Gran Galà del Calcio' de la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC). En la pasada campaña liguera, el futbolista formado en 'la Fábrica' participó en 35 partidos, logrando anotar 12 goles y repartir seis asistencias a sus compañeros, unas cifras que le sirvieron para facilitar la clasificación a la UEFA Champions League del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas.