¿Qué fue de Nico González?

En una situación de extrema necesidad, la aparición de Nico González en el primer equipo del Barça fue una bocanada de aire fresco. El joven canterano dio energía y dinamismo al centro del campo azulgrana y asombró con una templanza más habitual de un jugador veterano.

Sin embargo, para que el futbolista siguiera creciendo y tuviera minutos de calidad, Nico salió cedido al Valencia en el verano de 2022. No fue lo esperado y, en un curso convulso para el conjunto 'che', el canterano azulgrana no gozó de las oportunidades necesarias para demostrar su enorme calidad.

Nico González, en el Valencia / Agencias

UN TRASPASO 'OBLIGADO'

Ante su irregular año en Valencia y la necesidad económica del Barça, Nico González acabó dejando el club culer y fichando por el Porto en el mercado de fichajes estival de 2023. La operación se cerró por una cantidad cercana a los 9 millones de euros, y el mediocampista gallego firmó por el conjunto portugués por cinco temporadas.

LA FALTA DE MINUTOS

Nico González inició la temporada como un tiro, siendo titular en el centro del campo de los 'dragones' y dando muestras de todas sus cualidades. No obstante, con el paso de las jornadas, el entrenador del equipo, Sérgio Conceiçao, perdió la confianza en el jugador: en dos meses (noviembre a enero) tan solo disputó 68 minutos de juego.

De hecho, ante la falta de oportunidades del jugador, el Girona trabajó en el mercado de invierno para intentar hacer con los servicios del jugador, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto.

EL RENACER DE NICO

No cesó en su empeño el joven futbolista, que a través del trabajo y el esfuerzo volvió a ganarse un hueco en el once titular del Porto. El propio técnico del equipo, Sérgio Conceiçao explicó el motivo del enorme cambio en los minutos disputados por el exjugador del Barça: "La intensidad no es patearle el culo a nadie. La intensidad, para un centrocampista, es darte cuenta de que solo con el talento, aunque Nico tiene mucho, no basta. Nico está en un gran momento, como muchos otros jugadores, pero el Oporto no depende del entrenador ni de ningún jugador".

Nico González, ante el Barça en un partido de Champions / Valenti Enrich

Conceiçao también esclareció las dificultades de Nico dentro del conjunto portugués: "Pasó un periodo fácil. Tuvo, incluso, algún problema familiar, pero lo más importante para mí es que se ha dado cuenta de que para jugar hay un balón, 11 rivales enfrente y 10 compañeros más a su lado. Por suerte, se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer dentro de nuestros principios. Esto no es mérito de nadie, solamente de Nico. Siempre creyó, no bajó los brazos. A pesar de no entrar en las convocatorias, siguió dándolo todo y entrenando al máximo cada día".

De esta manera, Nico González se asentó en la titularidad del equipo portugués, siendo un hombre importante y llevando la manija del centro del campo. Aunque en términos colectivos la temporada para el Porto fue un fracaso, tan solo alzó el título copero y fuera de la Champions, el exfutbolista del Barça ha logrado dar un paso adelante como futbolista al más alto nivel. ¿Se convertirá Nico esta temporada es uno de los mejores centrocampistas del momento?