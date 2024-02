"Nico entendió que juega con 10 compañeros más"

Nico González abandonó el FC Barcelona para incorporarse al Oporto a cambio de 8,5 millones de euros. El futbolista gallego firmó con los portugueses por cinco temporadas, hasta 2028.

El debut del exfutbolista azulgrana no tardó en llegar, y sus primeros minutos fueron en un encuentro el campo del Moreirense que acabó con victoria de los 'dragones azules'.

Pese a empezar con buen pie, el futbolista fue perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. El entrenador del equipo, Sérgio Conceiçao, perdió la confianza en el jugador: en dos meses (noviembre a enero) tan solo disputó 68 minutos de juego.

Ahora, todo parece haber cambiado. Desde el cambio de año al 2024, Nico ha participado en todos los encuentros a excepción de uno, que se perdió por acumulación de tarjetas.

El propio técnico portugués explicó a qué es debido el enorme cambio en los minutos disputados por el exjugador del Barça: "La intensidad no es patearle el culo a nadie. La intensidad, para un centrocampista, es darte cuenta de que solo con el talento, aunque Nico tiene mucho, no basta. Nico está en un gran momento, como muchos otros jugadores, pero el Oporto no depende del entrenador ni de ningún jugador".

Conceiçao también esclareció las dificultades de Nico dentro del conjunto portugués: "Pasó un periodo fácil. Tuvo, incluso, algún problema familiar, pero lo más importante para mí es que se ha dado cuenta de que para jugar hay un balón, 11 rivales enfrente y 10 compañeros más a su lado. Por suerte, se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer dentro de nuestros principios. Esto no es mérito de nadie, solamente de Nico. Siempre creyó, no bajó los brazos. A pesar de no entrar en las convocatorias, siguió dándolo todo y entrenando al máximo cada día".