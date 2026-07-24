Neymar vuelve al Santos respondiendo a las críticas: "Ocúpense de su propia vida"

El Mundial acabó antes de lo esperado para Brasil tras la eliminación en octavos de final ante Noruega, en un torneo en el que se vio muy poco de Neymar: el astro llegó entre algodones al torneo y apenas anotó un único gol de penalti en la derrota en el partido ante los nórdicos.

Todos los jugadores de la selección se marcharon entonces de vacaciones, con una pequeña excepción: aquellos que juegan en el Brasileirao debían acortarlas si querían estar en el debut de su equipo, pues la liga en el país volvió el 17 de julio, nueve días después de la eliminación de Brasil.

Danilo Santos volvió con Botafogo; Danilo, Alex Sandro y Leo Pereira hicieron lo propio con Flamengo... y los únicos que no voliveron fueron Paquetá, por lesión, y Neymar, que no tenía ningún problema físico. El jugador fue bastante criticado por la afición del Santos, porque mientras estaba de vacaciones participó en un torneo de póker, una de sus aficiones favoritas y a la vez más cuestionadas.

El futbolista también estuvo ausente del partido de Sudamericana que le enfrentaba a UCV, equipo venezolano, en el que el Santos ganó por 1 a 4, lo que también provocó enfados entre la afición del equipo. Debido a esta oleada de críticas, Neymar ha decidido responder a través de sus redes sociales.

Primero publicó varias imágenes mostrando su vuelta a los entrenamientos, para después publicar un vídeo en el que da una contundente respuesta a todos los que le han puesto en duda: "Estaba aquí preparándome para el segundo entrenamiento y me acordé de que, durante mi día libre, mucha gente se puso a hablar de que fui a jugar al póquer".

"Entrené por la mañana, no fui al partido y luego volví a los entrenamientos. Estaba de descanso. Pero siguen hablando, en fin. Me estoy preparando para entrenar. ¿Puedo entrenar o también van a seguir criticándome? Ocúpense de su propia vida" ha dicho, mientras golpeaba el móvil en la parte final del vídeo.

Estas palabras no han sentado especialmente bien en el país, siendo especialmente duro con él el exfutbolista y comentarista Craque Neto: "Puedes entrenar, puedes jugar, puedes ser multimillonario, puedes ser lo que quieras. Lo que no puedes hacer es tomarnos por tontos. Eres un bebé pequeñito. Fue algo totalmente innecesario para un crack como tú. Y con Santos en quiebra. ¡Llevas siete años de vacaciones!"

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Si todo va bien, la vuelta de Neymar puede darse este fin de semana, pues su equipo juega en casa contra Chapecoense, en un partido correspondiente a la vigésima jornada de liga. En lo que llevamos de campeonato, Neymar ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias en los únicos ocho partidos que ha podido disputar. El Santos está solo un punto por encima del descenso, por lo que la afición quiere poder contar cuanto antes con el máximo goleador de la historia de la selección de Brasil.