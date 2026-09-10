Neymar vuelve a la carga: "Sin rodilla soy mejor que todo tu equipo"

El paso de Neymar por el Santos está dejando una gran cantidad de momentos memorables, algunos de ellos por su gran calidad futbolística, como cuando la temporada pasada logró salvar al equipo del descenso y clasificarlo para la Sudamericana, pero la gran mayoría están siendo más bien por su actitud tanto dentro como fuera del campo.

Neymar siempre ha sido un jugador que no se ha callado nada para él: si considera que debe responder a quienes le critican, lo hará sin pensarlo, y con el paso de los años esto es cada vez más frecuente. La estrella del Santos se lesionó en el partido de Copa de Brasil contra Palmeiras del pasado 3 de septiembre. Tras este encuentro, Neymar señaló directamente a los responsables del campo del Santos a través de su Instagram por el mal estado del césped.

Y hasta estando en el palco, Neymar sigue siendo protagonista por acciones polémicas: en el partido de cuartos de final de la Sudamericana, en el que su equipo se enfrentaba en casa a Atlético Mineiro, el jugador se empezó a reír de los fans del equipo visitante.

El brasileño se levantó e indicó que él sin rodilla es mejor que todo el equipo rival. No contento con esto, en otro momento del partido dijo que "yo no juego contra equipos pequeños", pese a que actualmente Atlético Mineiro tiene cuatro puntos más que Santos en el Brasileirao.

Por momentos, el atacante estuvo más pendiente de la grada que del propio partido: "Aquí está el Santos", dijo mientras se señalaba el escudo, "tenéis suerte de que no esté hoy, sino eran cuatro" comentó en referencia al resultado, que terminó siendo de 2 a 0 favorable al Santos.

El partido de vuelta es la semana que viene, por lo que Neymar en principio también se perderá este encuentro, pues se espera que la lesión que sufre le mantenga alejado de los terrenos de juego durante un mes.