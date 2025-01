Neymar: "¿Volver a jugar con Messi y Suárez? Sería increíble..."

Desde que Messi y Suárez se unieron en Miami y Neymar deambulaba entre París y Arabia Saudí, los rumores sobre un posible reencuentro los tres en Estados Unidos no dejaron de sonar. Ahora, es incluso el brasileño el que deja más que abierta la puerta a un posible fichaje por el Inter de Miami. En una entrevista a la 'CNN', el exjugador del Barça aseguró estar contento en la liga saudí, pero no sabe qué le deparará el futuro.

"Obviamente, volver a jugar con Leo y Luis sería increíble. Son mis amigos. Todavía nos hablamos. Sería interesante revivir este trío. Soy feliz en Al Hilal, soy feliz en Arabia Saudita, pero quién sabe. El fútbol está lleno de sorpresas. Cuando salió la noticia de que dejaba el PSG, la ventana de transferencias estaba cerrada en Estados Unidos, así que no tenía esta opción. El proyecto que me ofrecieron (en Arabia Saudita) era muy bueno, no sólo para mí sino también para mi familia, así que ir a Arabia Saudita era la mejor opción”, indicó.

Neymar no sabe al 100% donde continuará su carrera a sus 32 años. Lo que sí tiene claro es que no renunciará a la selección. El último partido con Brasil fue en octubre de 2023, antes de romperse la rodilla. Sin embargo, aún se ve con cuerda y espera que los suyos eleven el nivel de aquí a la disputa del próximo Mundial, en 2026.

Preparación para el Mundial

"Tengo mucha fe en el equipo, en los jugadores que están surgiendo, que son jóvenes. Es un equipo joven. Hoy no estamos en una posición en la que nos gustaría estar. Creo que juntos podemos lograr algo muy grande. Tenemos un año, un año y medio para trabajar, para hacer las cosas bien y llegar al Mundial”, precisó.

Sobre el nivel de la liga saudí, Neymar aseguró que "está aumentando y, por lo que veo, es mejor que la Ligue 1. La Ligue 1 tiene sus aspectos positivos. La liga es muy fuerte. Yo jugué en ella, así que lo sé bien. Hoy en día, los jugadores de la Saudi Pro League son mejores. Arabia Saudita me ha sorprendido de forma positiva. La gente, el país, las ciudades, la cultura. Creo que es un país que está en continuo crecimiento. También será sede del Mundial de 2034, lo que creo que será increíble”.

Por último, preguntado por los éxitos en su carrera, el brasileño confirmó estar muy contento por todo lo logrado: "Estoy muy contento con mi carrera, con las cosas que he hecho, donde he jugado. Obviamente, piensas en lo que podrías haber hecho aquí y allá, pero todo es parte del fútbol. Nunca vas a ganar todos los trofeos. Estoy muy contento con todo lo que he hecho hasta ahora”