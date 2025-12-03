Neymar no se unirá a Leo Messi y Luis Suárez en el Inter Miami

El Inter Miami no reeditará la MSN, uno de los mejores y más célebres tridentes ofensivos que nunca hubo en la historia del fútbol.

Estas últimas semanas se había generado un cierto runrún sobre qué ocurriría en relación a las contrataciones del conjunto rosa y su gestión con los jugadores franquicia (Designated Players, en inglés), después de que se confirmara que tanto Sergio Busquets como Jordi Alba colgaban las botas.

Había mucha expectación ante la posibilidad de que el Inter Miami fuese a por Neymar y se viera de nuevo en acción al brasileño junto a sus amigos Leo Messi y Luis Suárez.

La franquicia de Florida, sin embargo, ha descartado la incorporación de Ney de cara al próximo mes de enero. Más allá del innegable impacto mediático que habría tenido ver el trío blaugrana unido de nuevo con otros colores, la dirección deportiva de la entidad ha preferido priorizar cuestiones futbolísticas. Se ha centrado en buscar otro perfil de jugador y reforzar posiciones clave para 2026, como apuntalar la defensa y contratar un ‘9’ de referencia.

Javier Mascherano, por tanto, se quedará sin la posibilidad de dirigir a uno de sus compañeros en su etapa en el Barça.

Ney, que ya conoce la decisión del Inter Miami, termina contrato con el Santos a finales de este mes de diciembre. A pesar del vía crucis de lesiones, sigue con la idea fija de intentar recuperar las condiciones físicas para que Carlo Ancelotti lo convoque y se lo lleve al próximo Mundial, que será el último de su carrera.

Si el Peixe logra confirmar la permanencia en las dos últimas jornadas del Brasileirao, que termina el domingo, todo parece indicar que prolongará su vínculo profesional hasta la Copa del Mundo. Su segunda etapa en el Santos, que en un primer momento era de seis meses, podría acabar extendiéndose durante un año y medio.

Finalizada la Copa del Mundo, y con 34 años, el astro paulista podría emprender su aventura en la MLS, una competición que siempre le ha llamado la atención, como el propio protagonista ha venido manifestando incluso antes de su fallida etapa saudita. Le encanta Estados Unidos y le fascina seguir los pasos de Pelé, que terminó su carrera jugando en el Cosmos, de Nueva York.