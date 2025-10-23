La noche en la que Neymar y Ronaldinho paralizaron Brasil

Brasil se vistió de carnaval, aunque no fuera febrero. Aquel 27 de julio de 2011 prometía ser una fiesta impresionante y paralizó desde las calles más remotas hasta las playas más concurridas de todo el país. Algo extraordinario iba a ocurrir: un instante destinado a condensar décadas de historia futbolística y a quedar grabado en la memoria colectiva. Un veterano Ronaldinho y un jovencísimo Neymar se unieron para regalar al mundo una noche única y épica a partes iguales.

Santos se enfrentaba a Flamengo, o lo que es lo mismo, Neymar a Ronaldinho. Era el relevo generacional en estado puro: la chispa de un genio que se acercaba al final de su carrera frente a la explosión incontenible de un talento que estaba cerca de partir hacia Europa. El resultado fue un partido épico que muchos catalogan como el mejor de la historia moderna del fútbol brasileño. No cabía una sola alma más en el estadio Vila Belmiro.

Ya quedaba poco de aquel Ronaldinho que llevó el 'jogo bonito' a Europa: primero en el PSG, después resucitando al Barça y finalmente demostrando en Milán que la clase nunca se pierde. También poco quedaba de aquel chaval que ganó el Mundial de 2002 aún con el '11' en la espalda, porque todavía no era su momento para vestir la '10'. Pero 'Dinho' seguía siendo mucho 'Dinho', y pese a tener 31 años y un físico poco competitivo para la élite del deporte rey, era la gran estrella de Flamengo.

Ronaldinho, celebrando un gol con Flamengo / 'X'

En el cara a cara, un Neymar de 19 años se estaba comiendo el mundo. La dimensión de aquel atrevido extremo, que bailaba sobre el césped y celebraba cada gol con alegría, había superado incluso a la del propio club. Además, marcaba tendencia con cada uno de sus peinados. El Barcelona lo esperaba para hacer historia, pero antes debía demostrar su potencial ante el rey de Brasil. Ya era una superestrella.

Neymar, celebrando un gol con el Santos en 2011 / 'X'

Golpeó primero el Santos. Borges abrió la cuenta en los primeros minutos y poco después marcó su segundo tanto tras una chilena de 'Ney'. 2-0 en un cuarto de hora. El tercero lo firmó el propio Neymar a los 25 minutos con una jugada de éxtasis: arrancó desde la izquierda, eludió a varios rivales y, tras una pared corta, se inventó un regate exquisito para definir de exterior cayéndose al suelo. Un gol que se convirtió en historia del Brasileirao y que, seguramente, al leerlo, muchos pueden visualizar en su mente. Por algo ganó el Premio Puskás.

Pero Ronaldinho tenía el deber de responder. Y así lo hizo. Dos minutos después marcó el primero de Flamengo, aprovechando un error defensivo y dejando claro que su sonrisa seguía siendo peligrosa. Thiago Neves, de cabeza, puso el 3-2 en el minuto 31, y Deivid, antes del descanso, igualó 3-3 para el ‘Mengão’ tras un saque de esquina lanzado por 'Dinho'. Seis goles en el primer tiempo y todo por resolver en el segundo.

Un segundo tiempo aún más espectacular

En la reanudación, la electricidad se mantuvo intacta y las revoluciones del estadio subieron aún más con otra genialidad de Neymar, en el minuto 49. Control orientado, posición ganada por la izquierda y toque sutil por encima del portero. 4-3, que para nada sería definitivo. Ronaldinho impondría su experiencia ante la ilusión de aquella joven estrella.

En el minuto 66, Ronaldinho empató el partido con un auténtico golazo de falta directa. Como hizo con el Barcelona ante el Werder Bremen en la Champions League de 2005, disparó raso, sorteando a la barrera, que saltó para bloquear el lanzamiento. Pero quedaba la guinda del pastel: el tanto del triunfo y su particular hat-trick.

Ya no tenía la velocidad ni la explosividad de antaño, pero conservaba el control, el talento y el trato exquisito del balón, ingredientes suficientes para hacer estallar a todo Brasil. En el 79', en un contragolpe, Neves lo habilitó por la izquierda. Ronaldinho controló dentro del área, levantó la cabeza y ajustó el disparo lejos del portero, al palo largo. 4-5 y triunfo para el Flamengo.

No fue solo un partido, fue una obra de arte efímera, una samba entre el pasado y el futuro del fútbol brasileño. Ronaldinho y Neymar se cruzaron en el mismo escenario. Y Brasil, por un instante, volvió a creer en la magia.