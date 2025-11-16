¡Neymar rompe a llorar mientras sus compañeros tiran del carro!

Neymar sigue fuera de forma. No es el de antes y en Brasil lo saben. Pero todo eso dio igual esta madrugada, en la que el Santos cosechó una milagrosa victoria en casa frente a Palmeiras (1-0) que le permite salir del descenso y, de paso, dejar al Verdao sin liderato.

Fue una semana llena de polémica por todo lo que rodeaba a Neymar. El ex de Barça y PSG protagonizó una bochornosa actuación en el anterior partido frente a Flamengo, haciendo aspavientos constantemente contra sus propios compañeros, criticando al colegiado del encuentro, siendo abucheado por Maracaná, siendo incapaz de evitar la derrota del Santos y siendo sustituido en la segunda mitad mientras se dirigía hacia su entrenador con incredulidad.

Tras varios días de críticas en Brasil, una llamada lo cambió todo. Según 'Globo Esporte', Neymar contactó con el entrenador del Peixe, Juan Palo Vojvoda, para pedirle disculpas por su comportamiento, fruto únicamente -según el futbolista- de la mala actuación habitual.

Polémica zanjada

“Los genios son incomprendidos, siempre fue así. Intentan derrotarte, no pueden; intentan derribarte, te levantas. Nunca vas a estar solo... Ten la certeza de que estoy aquí. ¡Los momentos difíciles hacen hombres más fuertes! ¡Estoy contigo siempre! En las buenas y, principalmente, en las malas”, publicó el director general del club, Alexandre Mattos, en un mensaje en 'Instagram'.

Con la polémica zanjada y con todo el equipo remando a una para salir de la zona roja, afrontaba el Santos un duelo clave frente a un Palmeiras afectado por el parón internacional que le dejó, entre otros, sin el exazulgrana Vitor Roque. Pese al optimismo de puertas hacia dentro, pocos iban a predecir un triunfo del Peixe frente al hasta entonces líder del Brasileirao.

Titularidad y llanto desconsolado

Neymar volvió a ser titular para intentar liderar a su equipo. Esta vez ocupó la posición de falso 9 para aportar más creatividad en zona de tres cuartos, pero como viene siendo habitual en él, cuajó su enésima gris actuación al encontrarse todavía fuera de forma tras su última lesión. Pero nadie se acuerda ya de eso, en gran parte gracias a un gol del argentino Benjamín Rollheiser en el añadido que desató la locura.

No solo era un gol, era el tanto de la victoria, un triunfo frente a Palmeiras que saca al Santos del descenso a falta de tan solo cinco jornadas. 36 puntos suma el Peixe, ya con los mismos partidos disputados que sus rivales directos. Eso sí, el trabajo todavía no está completado y el de ayer fue solo el primer paso, pues la zona de descenso sigue a un solo puntos, marcada por las 35 unidades del Vitória.

Prueba de la presión que recaía sobre Neymar fue su llanto desconsolado al finalizar el encuentro, tras una semana llena de polémicas en la que incluso se rumoreaba con su marcha del Santos a final de año. El exjugador del FC Barcelona fue perseguido por la realización del partido, con lágrimas en sus ojos y con un andar propio de la relajación tras el desgaste de 90 minutos sobre el terreno de juego.