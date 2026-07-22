Neymar retrasa su regreso al Santos y su profesionalidad vuelve a ser cuestionada por su afición al póker

Neymar sigue recuperándose del duro golpe que le supuso la eliminación de Brasil ante Noruega en el duelo de octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras un gran esfuerzo, el máximo goleador histórico de la 'canarinha' logró entrar en la lista de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo, pero por sus constantes problemas físicos no pudo contar con un rol protagónico. Al sufrir una nueva lesión en el gemelo a escasas semanas del inicio de la competición, el brasileño solo pudo jugar 37 minutos en la mayor competición del mundo del fútbol.

Aun cuando logró anotar de penalti el gol del honor en la eliminación de la 'pentacampeona' a manos de la selección de Erling Haaland, quien anotó un espectacular doblete, Neymar no pudo demostrar todo su talento con la camiseta de su país y fracasó en su último intento de lograr la sexta estrella en la elástica 'verdeamarela'. Tras el torneo de FIFA, pese a que el Santos ya ha disputado dos partidos 12 días y 17 días respectivamente después de su eliminación del torneo, no ha vuelto a la dinámica con su club y su vuelta a las canchas se retrasará todavía más.

Un final de carrera marcado por las lesiones

Tras su salida de Europa para recalar en Al Hilal, el campeón de Champions y de Libertadores sufrió una rotura de ligamento cruzado que le alejó de los terrenos de juego durante un año. Además, por si no fuera suficiente, una vez recuperado de la lesión de rodilla, Neymar ha sumado hasta diez contratiempos por problemas físicos en dos temporadas, lo que le ha supuesto estar fuera del ruedo un total de 351 días, prácticamente la mitad del tiempo transcurrido.

Raphinha consola a Neymar Jr. tras la eliminación contra Noruega / Tom Weller/dpa

Así, según información del medio brasileño 'Geglobo', el futbolista no regresará a la dinámica de su club en ninguno de los siguientes dos partidos, ni ante Chapecoense en el 'Brasileirao' ni en la vuelta de la ronda de dieciseisavos de la Copa Sudamericana contra Universidad Central. La decisión de retrasar su regreso con el Santos se enmarcaría en el contexto de tratar de recuperar su mejor tono físico y conseguir una continuidad que le permita jugar partidos sin caer lesionado. Sin embargo, la polémica en torno a la figura de Neymar ha vuelto a aparecer, ya que habría aprovechado este parón para acudir a un torneo de póker en Sao Paulo, lo que algunos han aprovechado para insistir en que el comportamiento de Neymar dista mucho de ser todo lo profesional que debería ser.