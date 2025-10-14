Neymar, un último baile en Europa

El regreso de Neymar al Santos era un movimiento que los amantes del fútbol pedían a gritos. Doce años después de su explosión en Brasil, el exdel Barça y del PSG volvía a su casa tras una mala etapa en Arabia Saudí. Parecía el primer paso hacia su despedida del deporte rey, tras el calvario sufrido en el Al Hilal con las lesiones. Sin embargo, el atacante de 33 años tenía en mente disfrutar de un último baile en una gran liga europea cuando termine su contrato el próximo 31 de diciembre.

Hace unos días, 'La Gazzetta dello Sport' explicó que Neymar podría haber recalado este mismo verano en la Serie A, en el Nápoles de Antonio Conte. La opción fue valorada por Aurelio De Laurentiis y su equipo, pero, al surgir la oportunidad de incorporar libre a Kevin De Bruyne, no dudaron en cerrar la puerta al brasileño, considerando que el ex del Manchester City sí ofrecía rendimiento inmediato.

Invierno, fecha clave

Ahora, la situación es distinta. El 31 de diciembre se acerca, y el Nápoles, junto con otro equipo italiano que también rechazó su incorporación en verano, podrían haber cambiado de idea de cara al mercado de invierno. Según Fabrizio Romano, Neymar ha vuelto a ser ofrecido al Nápoles y al Inter de Milán por medio de su agente, Pini Zahavi, quien mantiene una buena relación con ambos clubes.

Neymar Jr. durante el partido Santos-Fluminense / Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar, que ahora es un futbolista distinto al que fue en Barcelona o PSG, ya no puede considerarse un extremo puro. El brasileño conserva el mismo talento y calidad, cualidades que nunca perderá, pero lógicamente ya no posee la velocidad que lo hacía un atacante imparable.

Transición a mediapunta

El '10' del Santos ya no cuenta con esos primeros pasos demoledores para los defensas y, por ello, juega en zonas interiores, más cerca de la frontal del área, para minimizar su pérdida de explosividad y maximizar su clase.

Neymar durante un partido con el 'Peixe' / SANTOS FC

Su intención es disfrutar de un último Mundial con Brasil, y para ello debe convencer a Carlo Ancelotti. Encontrar un club de primer nivel en enero y disputar oportunidades en la élite hasta el final de la temporada sería un factor que le ayudaría mucho. En ello trabaja Zahavi.