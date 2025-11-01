Neymar regresa de su lesión y se inventa otra maravilla: ¡la falta con 'paradinha'!

A Neymar Jr. no se le acaba la magia, ni con su calvario de lesiones que parece no tener fin. Este sábado, el brasileño ha regresado a los terrenos de juego con el Santos en el partido del Brasileirao ante el Fortaleza tras más de un mes y medio de baja por lesión (48 días), y ha tenido en sus botas el gol de la victoria.

El '10' del 'Peixe', que salió en la segunda mitad, se sacó de la chistera un nuevo truco que ha estado a tan solo unos centímetros de ser uno de los goles del año. En el último minuto del tiempo añadido, y con una falta en la frontral del área, Neymar ha realizado una 'paradinha' para despistar a la defensa y colocar el balón por encima de la barrera. A pesar de ello, no pudo engañar al cancerbero. Brenno, portero 'tricolor' aguantó bien el tipo y sacó el balón cuando ya se iba a introcudir en la portería.

Así, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda solo pudo sacar un punto y se mantiene en la decimosexta posición, al borde de la zona de descenso. El Fortaleza de Martín Palermo, por otro lado, sigue sin reaccionar y ocupa dos lugares por debajo.

En el partido, el Fortaleza se adelantó a los 35 minutos con un gol de Adam Bareiro, pero en el minuto 74, un centro de Adonís terminó en autogol de Bruno Pacheco, estableciendo el empate definitivo.

Neymar volvió a jugar con el Santos / TV

La última aparición de Neymar, que se lesionó en el muslo en un entrenamiento, había sido el 14 de septiembre, ante el Atlético Mineiro. Desde su operación de ligamento cruzado en octubre de 2023, el delantero de 33 años ha tenido dificultades para recuperar su mejor nivel. Desde su retorno al Santos en enero de este año, las lesiones y molestias físicas le han impedido consolidarse como titular e incluso le han apartado de las convocatorias de la selección brasileña.