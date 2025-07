Neymar, ¿preparado para una posible vuelta a Europa?

El futuro de Neymar podría dar un giro inesperado. El astro brasileño egresó al club que lo vio nacer, Santos, en enero de 2025, tras una etapa breve en el Al-Hilal saudí, marcada por las lesiones. Su vuelta a Brasil fue recibida con entusiasmo por parte de la afición del 'Peixe', pero el rendimiento del equipo -actualmente en puestos de descenso en el Brasileirao- y algunas actitudes del jugador han generado malestar en el entorno, lo que le tendría cerca de regresar a Europa.

Según informaron 'TyC Sports' y 'RMC Sport', el atacante estaría en la órbita del Olympique de Marsella, en lo que sería un sorprendente regreso a la Ligue 1, aunque esta vez para defender los colores del eterno rival del París Saint-Germain, club donde militó entre 2017 y 2023.

El rumor, que comenzó a circular tímidamente en redes sociales y medios sudamericanos la semana pasada, cobró fuerza en los últimos días con la publicación de un artículo por parte del medio argentino TyC Sports. Según dicha fuente, el Marsella se perfila como favorito para hacerse con los servicios del futbolista, actualmente en el Santos de Brasil, donde las cosas no estarían saliendo como ambas partes esperaban.

EL MARSELLA QUIERE BRILLAR

En junio, Neymar había anunciado la extensión de su vínculo con el Santos hasta diciembre de 2025, afirmando: “Seguí mi corazón. Santos no es solo mi equipo, es mi hogar. Mis raíces, mi historia, mi vida. Aquí, de niño a hombre, puedo ser el mismo, verdaderamente feliz. Aquí es donde quiero cumplir los sueños que me quedan, y nadie me va a detener. Me voy, vuelvo y me quedo”.

Sin embargo, a pesar de esas palabras, los resultados deportivos y la presión externa podrían estar influyendo en su situación. 'RMC' señala que si bien el rumor resulta poco probable, el interés del OM no puede descartarse del todo, especialmente en un contexto donde el club busca una figura internacional para liderar su nuevo proyecto deportivo.

De hecho, el conjunto galo está a punto de anunciar la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, libre tras su salida del Al-Qadsiah. El ariete de 36 años ya jugó en el club francés la temporada 2023/24, cuando abandonó la entidad para marcharse a Arabia Saudí a cambio de 9 'kilos', en lo que sería una operación redonda para el OM.