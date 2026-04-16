Neymar pide perdón tras el rifirrafe con un aficionado: “No volverá a pasar”

Neymar Jr. reculó y se disculpó públicamente con la hinchada del Santos tras el tenso altercado que protagonizó con un sector de la grada al término del encuentro contra el Deportivo Recoleta paraguayo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En una ‘story’ de Instagram, el atacante brasileño pidió perdón y se comprometió a centrarse exclusivamente en su rendimiento sobre el terreno de juego: "Estoy de acuerdo en que no debería haber discutido con el aficionado y que simplemente podría haberme callado. Por eso, pido disculpas a quienes se sintieron ofendidos", arrancó.

"Me prometo a mí mismo que no volveré a hacerlo. Pueden decir lo que quieran, yo simplemente me dedicaré a jugar al fútbol", añadió. El incidente se produjo tras el 1-1 entre Santos y Recoleta, cuando Neymar se vio envuelto en una acalorada discusión con un aficionado que le recriminó su rendimiento desde la grada.

Las imágenes del exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain, realizando aspavientos antes de retirarse al vestuario, se viralizaron en redes sociales y desataron una oleada de críticas. Tras el partido, explicó ante los medios que acepta las críticas deportivas, pero no los ataques personales

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"Entiendo a los aficionados que critican nuestro juego, pero cuando se trata de ataques personales, no lo voy a aceptar. Soy coherente, doy más de lo que debería y no puedo ser tratado de esa manera. No digo que no se me pueda criticar por lo que hago en la cancha, pero fuera de ella no lo voy a aceptar", aseguró.