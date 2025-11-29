Neymar pasa de los médicos y juega lesionado: titular, golazo y asistencia

En un alarde de compromiso y de temeridad, Neymar Jr. decidió desoír las indicaciones de los médicos y disputó el encuentro entre el Santos y el Sport Recife disputado la pasada madrugada (3-0). El exazulgrana no sólo jugó, sino que fue titular, anotó el 1-0 que encarrilaba el partido en un fabuloso contragolpe y fue determinante en la consecución de tres puntos que dejan a los paulistas fuera de los puestos de descenso. De sus botas nació también el tercero de su equipo, en un centro medido a la cabeza de Joao Schmidt para cerrar la contienda.

¿Estaba lesionado?

Hasta ahí todo normal. Neymar siendo el Neymar de antaño. Sin embargo, la noticia de su participación en el partido sorprende dado que las informaciones que han llegado desde Brasil durante toda la semana indicaban que la estrella del Santos sufría una lesión en la rodilla que le iba a mantener parado lo que resta de año.

Neymar, durante un entrenamiento con el Santos / 'X'

Neymar no escuchó los consejos de los galenos que le recomendaban reposo para reducir la inflamación de la zona afectada y, con el beneplácito de su entrenador, el argentino Juan Vojvoda, asumió todos los riesgos, poniendo incluso en jaque su participación en el próximo Mundial 2026 de haberse agravado los problemas en la rodilla. El delantero, no obstante, no tiene su presencia asegurada en la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Carlo Ancelotti exige aún más para volver a convocar al que fuera '11' del Barça.

Comprometido

A la conclusión del encuentro, el atacante confirmó que sufre molestias pero que no le van a impedir seguir sobre el césped. "Físicamente estoy bien. Voy mejorando cada vez más. La lesión de rodilla es molesta pero no me va impedir que continúe jugando. Ahora sólo pienso en el Santos y dejar al club donde merece estar: en la Serie A de Brasil", dijo el jugador a la conclusión del encuentro.

El Santos abandonó los puestos de descenso, pero todavía tiene mucho camino por recorrer para asegurar la permanencia matemática en la máxima categoría del fútbol brasileño. Faltan dos encuentros para la conclusión del campeonato donde el club paulista se medirá a Juventude y Cruzeiro.