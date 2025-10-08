Neymar y el Nápoles: Un sueño que fue muy real

A principios de año surgió una idea loca en los despachos del Nápoles. De Laurentiis, presidente del club, Giovanni Manna, director deportivo y Antonio Conte debatieron la posibilidad de fichar a Neymar, sabiendo que, aunque recientemente había vuelto en el equipo donde empezó su extraordinaria carrera, el contrato con el Santos finalizaba en tan solo seis meses.

Durante semanas Manna fantaseaba con ver en el estadio Diego Armando Maradona al rey brasileño deslumbrando con sus mágicos regates y carreras, ante la mirada de una afición que por momentos verían a su máxima leyenda reflejada de nuevo en el césped 'partenopei'.

Neymar Jr. durante el partido Santos-Fluminense / Raul Baretta/ Santos FC.

Sin embargo, con el paso de los meses, el sentido común prevaleció, De Bruyne entró en escena y el Nápoles se lanzó a por él, esfumándose así la opción de ver a Ney en la capital de Campania. Cuando se supo que el belga dejaría el Manchester City al finalizar su contrato, se convirtió inmediatamente en la prioridad del club, ya que se creía que el brasileño provocaría un desequilibrio económico y táctico innecesario.

Si algo caracteriza a Antonio Conte, es ser partidario a construir un equipo colectivo y no depender de jugadores individuales. Así lo demostró en sus etapas triunfales en clubes como Juventus, Chelsea o Inter, con una filosofía de juego basada en el esfuerzo compartido y la estructura táctica, con un sistema de juego que promueve la presión colectiva, la solidaridad en defensa y la capacidad ofensiva distribuida entre varios jugadores.

Quizás el impacto de Neymar en el Nápoles hubiera sido más mediático que futbolístico viendo su historial reciente de lesiones, como este año que ha estado de baja intermitentemente durante meses por problemas en el muslo. En todo caso, decidió prorrogar su contrato en Brasil, y De Bruyne, por su lado, ha empezado como un tiro en el club que aspira a ganar su quinto Scudetto. El equipo es líder de la Serie A, y desde luego que Conte, por el momento, no está echando de menos a nadie.