Neymar llama a su entrenador y el Santos lo indulta: "Nunca vas a estar solo, genio incomprendido"

Dicen que rectificar es de sabios. Esto es lo que debió pensar Neymar tras haber sido blanco de críticas en Brasil en los últimos días por su comportamiento durante la derrota del Santos en Maracaná.

El astro brasileño, muy frustrado por la derrota ante Flamengo (3-2), mostró gestos constantes de desaprobación hacia sus compañeros. Una vez sustituido, decidió marcharse directamente a los vestuarios de muy mala manera, incluso lanzando un vaso de agua.

Gestos, quejas y directo al vestuario

Tanto la directiva como los jugadores y el cuerpo técnico del 'Peixe', que lucha como puede para no descender a la Série B, quedaron muy descontentos con la imagen que dejó el capitán del equipo. Un malestar que el '10' trató de rebajar antes de abandonar el estadio, disculpándose con sus compañeros y asegurando que su enfado se debía a la actuación arbitral y no al desempeño de algunos integrantes de la plantilla.

Neymar, sustituido ante Flamengo y con el Santos en descenso / RRSS

Sin embargo, según desvela Globo Esporte, después llamó directamente a su entrenador, Juan Pablo Vojvoda, a quien había desacreditado públicamente cuestionándole la sustitución, para explicarle lo mismo: que su enfado era por el mal papel del árbitro. También le mostró su apoyo, comentándole que percibe una mejora en el rendimiento del equipo desde su llegada.

Tema zanjado

En el Santos dan por cerrado definitivamente el asunto y apoyan totalmente al jugador. “Los genios son incomprendidos, siempre fue así. Intentan derrotarte, no pueden; intentan derribarte, te levantas. Nunca vas a estar solo... Ten la certeza de que estoy aquí. ¡Los momentos difíciles hacen hombres más fuertes! ¡Estoy contigo siempre! En las buenas y, principalmente, en las malas”, escribió el director general del club, Alexandre Mattos, en un mensaje publicado en Instagram.

Neymar, futbolista brasileño / Isaac Fontana / EFE

Solo piensan en revertir la situación para seguir siendo un equipo de Primera. Después de perder ante el 'Mengão', el 'Peixe' está en posiciones de descenso con 33 puntos en 32 jornadas.

Varias 'finales'

Sin embargo, el empate del Vitória ante Botafogo (0-0), que ya ha jugado un partido más, da esperanza al Santos para salir de la 'zona roja' de inmediato si logra ganar al Palmeiras, líder del Brasileirao empatado a puntos con el Flamengo, en el Vila Belmiro (domingo 16 a la 1 de la madrugada, hora española).

Después de medirse al 'Verdão', quedarán solo 15 puntos en juego: Mirassol (casa), Internacional de Porto Alegre (fuera), Sport Recife (casa), Juventude (fuera) y Cruzeiro (casa).