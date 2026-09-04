Neymar lanza una dura queja contra su club: "Excelente trabajo de mier**"

El Santos de Neymar cayó eliminado de la Copa Betano do Brasil ante Palmeiras después de no pasar del empate como local en el choque de vuelta, tras haber caído como visitante en la ida por 3-0. Así, la aventura del 'Peixe' en la copa nacional llegó a su fin en la ronda de cuartos de final.

Sin embargo, la principal polémica no tuvo que ver con el resultado, sino con unas duras declaraciones del astro brasileño, quien volvió a quejarse de manera contundente sobre el estado del césped de su propio club, levantando de nuevo una gran controversia en torno a su figura. De hecho, en los últimos meses suma varios episodios llamativos, acrecentados desde su regreso de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"Ayer fue el peor césped que Vila ha tenido"

En un posteo en redes sociales, a través de 'stories' de Instagram, el campeón de Europa y Sudamérica compartió su opinión sobre el estadio Vila Belmiro de Sao Paulo, campo donde juega el Santos. "Quería felicitar a nuestro responsable del campo de juego de Vila Belmiro... Ayer fue el peor césped que Vila ha tenido, lleno de pozos porque hicieron la compactación un día antes del partido", escribió Neymar.

Neymar Jr. tras marcar con el Santos / RAUL BARETTA

Eso sí, la peor parte del posteo venía después, ya que el internacional por la 'canarinha' fue un paso más allá. "¡Increíble! Además de jugar contra el adversario, jugamos contra el campo... y encima hacemos más fuerza para arrancar y frenar durante la carrera porque el campo está irregular. No fue casualidad que tres sintieran molestias en el primer tiempo… ¡Felicitaciones! Excelente trabajo de mierda!", sentenció el máximo goleador con la 'verdeamarelha', sin escrúpulos contra la directiva de su club y sin miedo a la polémica que pudieran causar sus declaraciones.

Por otra parte, su compañero y amigo Arthur Melo, flamante fichaje del 'Peixe' después de haber rescindido contrato con la Juventus de Turín tras varios años encadenando cesiones, se muestra en una posición cercana a la de su 'colega'. "He jugado aquí en Vila Belmiro muchas veces y este es quizás el peor campo de juego que he visto. Neymar tenía razón al señalarlo. Esto expone al atleta y puede provocar lesiones", declaró el exfutbolista de la 'Vecchia Signora', FC Barcelona, Girona y Liverpool. Además, las palabras del mediocentro brasileño toman más relevancia al tener en cuenta que acaba de aterrizar en el conjunto del Brasileirao.