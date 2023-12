Neymar Jr. podría volver al Santos FC

El nuevo presidente del 'Peixe', Marcelo Teixeira, asegura que Ney le ha pedido que retire la camiseta 11 "hasta que yo vuelva" La petición de Neymar Jr llega después de que la nueva dirección santista haya decidido que ningún futbolista lleve la '10' de Pelé en la Serie B

Neymar Jr. piensa en volver un día al Santos FC, el club donde se formó como jugador y se profesionalizó. Esto es lo que asegura Marcelo Teixeira, que el sábado ganó las elecciones a la presidencia del club paulista, que presidirá por tercera vez en su historia.

Resulta que una de las primeras medidas que adoptó Teixeira es anunciar que retiraba la camiseta '10' durante el tiempo que el club permanezca en la Serie B del Brasileirao.

El dirigente argumentó esta decisión como una forma de proteger el legado de Pelé, para que no se asociara el nombre del mejor jugador que nunca tuvo el club con la etapa deportiva más negra de la historia de la entidad. Hay que recordar que nunca hasta ahora, el 'Peixe' había perdido la categoría, un honor que ahora solo mantienen en Brasil el Sao Paulo y el Flamengo.

Y a raíz de esta decisión, Neymar se puso en contacto con Teixeira, que fue el presidente que lo blindó e impidió que se fuera al Real Madrid cuando tenía 13 años. "El domingo me llamó Neymar y me dijo. 'presidente ya que has jubilado la camiseta 10 hasta volver a la primera división, entonces, haz lo mismo con la 11 hasta que yo vuelva aquí", dijo el presidente santista para el trienio 2024-26.

La intención de la nueva dirección del 'Peixe' es que sus dos dorsales más emblemáticos, el '10' y el '11' sean retirados temporalmente en el 2024, el de 'O Rei' Pelé mientras el conjunto paulista transite por la división de plata del fútbol brasileño y el del actual futbolista del Al-Hilal hasta que decida jugar en el club donde surgió.

"Estamos esperando la vuelta de Neymar, que es nuestro gran crack. Sus palabras nos han dado mucho esperanza", dijo Teixeira.

Neymar Jr. que cumplirá los 32 años en febrero, tiene contrato por su actual club, el Al-Hilal de Arabia hasta 2025. El ex del PSG sigue con su proceso de recuperación de larga duración. No hay una fecha estipulada a los terrenos de juego después de que, en octubre, se rompiera el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda, en estadio Centenario de Montevideo, en el Uruguay-Brasil, perteneciente a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El ahora futbolista del Al-Hilal pasó por el quirófano a prinicipios del mes de noviembre en un centro hospitalario de Belo Horizonte, donde fue intervenido por el médico de la Seleçao, Rodrigo Lasmar.