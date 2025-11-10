¡Neymar, fuera de sí! Sustituido, abucheado y en descenso: "Volviste solo para jugar en Segunda División"

Lo de Neymar fue un auténtico 'quiero y no puedo'. Y no hablamos de la carrera deportiva de uno de los mayores talentos del mundo echados a perder, sino de su segunda etapa en el Santos y, más concretamente, de su partido de ayer, en el que fue protagonista por dos polémicas que nada tenían que ver con lo sucedido sobre el terreno de juego.

Para nada se imaginaba el astro brasileño vivir un regreso a casa tan traumático. Pero en su país ya se habla incluso de su posible fuga en enero en caso de que el Santos pierda la categoría, algo que no parece tan descabellado viendo los últimos partidos del conjunto de un Juan Vojvoda que, al igual que sus tres antecesores en los banquillos, no ha logrado darle la vuelta a la situación.

Y es que el Peixe ocupa plaza de descenso a la segunda categoría del fútbol brasileño y, con 33 puntos, está a dos de la salvación. Eso sí, cuenta con un partido menos, aunque el calendario no permite ser muy optimista. En las seis jornadas que restan todavía debe medirse a tres de los primeros cuatro clasificados del Brasileirao. Y todo ello con un Neymar envuelto día sí, día también en polémicas.

Titularidad frustrante

El exjugador del FC Barcelona partió en el once inicial ayer ante Flamengo en su primera titularidad tras la lesión que sufrió el 14 de septiembre y que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante casi otros dos meses. Regresó el pasado 1 de noviembre en el empate a uno frente a Fortaleza, rival directo, pero volvió a ausentarse en la siguiente jornada del pasado 7 de noviembre ante Palmeiras.

Listo para echarse el equipo a la espalda, Neymar afrontó su titularidad con ganas de mostrarse participativo e incluso estuvo cerca de marcar dos auténticos golazos, uno de falta directa y el otro en un remate de cabeza en plancha. Pero se quedó en eso, en un intento, en un quiero y no puedo que le hizo desesperarse hasta el punto de criticar al árbitro y ser sustituido en plena pataleta indigna de un jugador de su teórica madurez.

Y es que Flamengo, dirigido por Filipe Luís, se adelantó a la media hora de juego, amplió distancias en el arranque de la segunda mitad y sentenció el partido en el minuto 81. Ya sin opciones de remontada, el técnico argentino decidió sustituir a Neymar para protegerle al salir recientemente de su enésima lesión desde que aterrizó en el Santos el pasado mes de enero.

Sobre el verde, además, se le vio gesticular en varias ocasiones hacia sus compañeros e incluso protagonizó una imagen cómica: bajó corriendo desde el centro del campo para sacar él de portería, se le pasó a un compañero y este, en vez de devolvérsela, mandó un pelotazo arriba.

Cabreo al ser sustituido

Volviendo a la sustitución, el cabreo del exjugador del FC Barcelona y del PSG fue monumental. Con su equipo siendo goleado y él en un estado físico alejado de su mejor versión, Neymar se marchó del terreno de juego haciendo aspavientos y se dirigió directamente a vestuarios sin presenciar el final del encuentro en el banquillo junto a sus compañeros. "¿Me vas a sacar?", le dijo a su entrenador instantes antes, en unas palabras recogidas por 'Globo'.

Pero esa no fue la primera polémica protagonizada ayer por Neymar. El crack brasileño ya se las tuvo con el colegiado en la primera mitad y, posteriormente, le atizó duramente en unas declaraciones que no han sentado nada bien en su país. El atacante del Santos acusó a Sávio Pereira Sampaio de ser un "pésimo" árbitro: "Además de ser malo, con todo el respeto, es arrogante, esa es la palabra".

La "arrogancia" del árbitro

"Dicen que el capitán puede hablarle, pero nos da la espalda y sale corriendo, cuando hablo con él me amenaza. Me sacó una tarjeta amarilla (min. 36) porque me amenazó diciéndome que si me acercaba, me la sacaba", prosiguió Neymar, que se quedó a gusto: "La arrogancia del árbitro de hoy, cuyo nombre ni siquiera conozco, fue terrible".

Todo ello provocó un abucheo monumental por parte de Maracaná, mientras -casualidad o no- el Santos se quedaba al borde del milagro tras recortar distancias en el 89' y en el 91' con dos goles -sin Neymar en el campo- que fueron insuficientes para que el Peixe salga del descenso. "Neymar, lárgate" o "Volviste al Santos solo para jugar en Segunda División" fueron algunos de los cánticos que se escucharon desde la grada.

Más allá del fútbol de clubes, la situación de un Neymar en un estado físico que deja mucho que desear perjudica gravemente sus propios intereses. Y es que el objetivo del exazulgrana por el que decidió regresar al Santos no era otro que ganarse un hueco en la selección de cara al próximo Mundial 2026, pero la Canarinha va sobrada de delanteros y él todavía no ha convencido a Carlo Ancelotti, que ha reiterado en varias ocasiones que solo le convocará si está en condiciones óptimas, algo que a día de hoy parece inviable.