Neymar explota tras la polémica por sus orejas: "Os estáis pasando de la raya... ningún ser humano puede soportarlo"

Neymar Jr. dijo basta. Recibió un aluvión de críticas después de dirigirse al túnel de vestuarios de Vila Belmiro tras la derrota del Santos por 2-3 ante Fluminense, supuestamente tapándose —según interpretó parte de la afición del ‘Peixe’— los oídos mientras se escuchaban los abucheos de la grada.

Varios seguidores del Santos entendieron que el ’10’ se cubrió los oídos para no escuchar las protestas. Sin embargo, Neymar no ignoró la polémica y respondió con un mensaje contundente en su perfil de 'X': "Ha llegado el día en que tengo que explicar por qué me rasqué la oreja. En serio, están siendo demasiado duros y se están pasando de la raya… ¡Es muy triste tener que lidiar con esto! Ningún ser humano puede soportarlo".

El brasileño también reaccionó a una publicación de 'TNT Sports Brasil', que aseguraba que no quería escuchar las críticas de la afición. Visiblemente molesto, replicó: "Me estuve tapando la oreja, ¡qué mierda! ¿Es que ni siquiera puedo rascarme la oreja ahora? ¡Que te jodan, administrador de mierda!".

Neymar no atraviesa su mejor momento futbolístico y lleva semanas en el ojo del huracán por sus constantes polémicas fuera del terreno de juego. Las declaraciones de carácter sexista que habría dirigido al colegiado del partido ante Remo, en las que llegó a afirmar que "se despertó con la regla y por eso dirigió así", provocaron un fuerte rechazo en redes sociales.

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Para colmo, la semana pasada se enzarzó con un aficionado que le recriminó su rendimiento desde la grada y posteriormente tuvo que salir al paso para pedir disculpas por su comportamiento: "Estoy de acuerdo en que no debería haber discutido con el aficionado y que simplemente podría haberme callado. Por eso, pido disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Me prometo a mí mismo que no volveré a hacerlo. Pueden decir lo que quieran, yo simplemente me dedicaré a jugar al fútbol".