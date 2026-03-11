Neymar estalla ante las especulaciones sobre su estado físico: “No está pasando nada”

Neymar vuelve a ser uno de los nombres del momento. El delantero del Santos, en medio de las especulaciones sobre su posible convocatoria para la selección brasileña en el Mundial y una nueva lesión, el brasileño ha salido al paso respondiendo a las críticas sobre su estado físico en un vídeo publicado en sus redes sociales.

'Ney' mostró su malestar por las “teorías” e “historias inventadas” que, según él, han circulado en torno a su preparación en los últimos días: “Ya que hay mucha gente creando teorías sobre lo que está pasando conmigo: no está pasando nada”.

El '10' del Santos estuvo ausente este martes en el partido ante el Mirassol FC correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Brasileño de Serie A debido a una fatiga muscular.

“Es muy difícil acertar y agradar a todo el mundo”, afirmó. “Si juego lesionado, como dijeron el año pasado, estoy equivocado. Si pienso solo en mí, estoy equivocado. Si me cuido, estoy equivocado. Si juego con un dolor o con algo que pueda empeorar, estoy equivocado. Es complicado, ¿eh?”

Al encuentro de esta semana debía acudir el actual seleccionador de la 'Canarinha', Carlo Ancelotti, que había incluído al crack brasileño en la prelista para la ventana FIFA de este mes de marzo. La pentacampeona del mundo juega amistosos ante Francia, Croacia y Estados Unidos, una de las anfitrionas del Mundial de 2026.

“Es la gente que parece que está a tu lado todos los días y comienza a inventar historias como si fuera la mayor verdad del mundo y los tipos fueran los dueños de la razón”, añadía Neymar. “Es muy complicado ser yo, madre mía. Tengo que tener paciencia para aguantarlos, ¿saben?”

Todo, el mismo día en el que se ha viralizado un caño espectacular del astro brasileño a su compañero en un entrenamiento del Santos en la ciudad deprotiva Rei Pelé.

Ahora, el extremo tiene una última ocasión para convencer al cuerpo técnico de Ancelotti y tener la oportunidad de volver a la selección desde octubre de 2023 cuando el Santos se enfrente al Corinthians en el campeonato nacional brasileño, este próximo domingo. El lunes, el técnico italiano anunciará la convocatoria para los amistosos internacionales.