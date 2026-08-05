Neymar, enloquecido en Brasil: amenazas, gritos y se burla del rival

El Santos de Neymar sigue adelante en la Copa de Brasil, aunque por desgracia esto pasó a un segundo plano. Tras un partido muy tenso por el papel que jugó la afición del Remo, los futbolistas vencedores no dudaron en burlarse y celebrar efusivamente el triunfo ante los espectadores del estadio. Sobre todo Neymar, que enfureció al equipo rival e incluso a su presidente.

El internacional con Brasil, como ha sido habitual durante su carrera, recibió insultos de la grada y fue increpado durante todo el partido por su banda. Algo que no olvidó tras la finalización del mismo. Cuando se dirigía al túnel de vestuarios, se lo tomó a broma y empezó a lanzar besos y a soltar algunas palabras dirigidas a la grada. Todavía no había explotado.

Fue justo antes de abandonar el estadio cuando Neymar empezó a bailar y a burlarse también de los directivos del Remo. Una acción que despertó la furia de los seguidores del Remo. Según el medio 'Metropoles', sus movimientos iban acompañados de esta expresión: "¡Eliminados, eliminados!". Por momentos la tensión aumentó y tuvieron que retirar al futbolista.

El presidente del Remo no tardó en atacar a Neymar después de todo lo sucedido. "Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", comentó en la rueda de prensa claramente molesto.

El extremo brasileño también fue increpado por la afición al salir del estadio con su coche. Muchos le estaban esperando después de lo que había sucedido dentro del terreno de juego. Más allá de unos golpes al automóvil, la cosa no fue a más, aunque es evidente que Neymar no será bien recibido si regresa en el estadio del Remo en un futuro.

Toda esta polémica se da cuando la retirada ronda por la cabeza de Neymar. "No sé cuánto tiempo debo continuar. Ni pienso en parar. Y tampoco sé hasta cuándo seguiré. Tengo contrato con el Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta del Santos de la mejor manera posible. Y después pensaré. Cuando termine mi contrato, pensaré si continúo en el Santos, si me voy, si dejo de jugar o sigo. Realmente no sé qué voy a hacer. Falta mucho hasta diciembre", aseguró esta semana.