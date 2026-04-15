Neymar se encara con la grada: "Deberías haber entrenado más; estás un poco gordo"

Neymar volvió a ser protagonista dentro y fuera del campo tras el último encuentro del Santos. El delantero brasileño, que marcó durante el partido, terminó el choque envuelto en un tenso intercambio con un aficionado en la grada que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Más allá de su actuación en el campo, Neymar también acaparó la atención tras el partido al perder los estribos tras las críticas de un aficionado. "¡ Deberías haber entrenado más! ¡Estás un poco gordo, maldita sea!", le gritó al espectador. "¿Tengo que hacerlo todo yo? ¡Cállate! ¿Acaso soy caprichoso? ¡Lo doy todo por aquí! ¡Ten un poco de respeto!", afirmó el brasileño.

El cruce de palabras subió rápidamente de tono, reflejando la tensión del momento y la presión constante que rodea al jugador en su regreso al fútbol brasileño. Al ser preguntado sobre este tenso intercambio en la rueda de prensa posterior al partido, Neymar añadió: "Cuando me atacan así, no lo acepto. Soy muy constante, doy mi vida por el fútbol, por este club, incluso hago más de lo que debería, así que no puedo ser tratado de esa manera" .

Oportunidad Mundial

Más allá de esta nueva polémica protagonizada por Neymar, en Brasil su participación en el próximo Mundial parece ser una cuestión de estado. En ese sentido, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló una conversación privada que mantuvo con el seleccionador italiano Carlo Ancelotti sobre el futuro del delantero y su posible convocatoria para el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según Lula, Ancelotti le habría preguntado por el estado del jugador: “Tuve la oportunidad de hablar con Carlo Ancelotti, y Ancelotti me preguntó: ‘¿Tú crees que Neymar debería ser convocado?’. Y yo le dije: ‘Mira, Ancelotti, si está físicamente preparado, tiene fútbol’”.

Neymar Jr. durante la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 / EFE

En paralelo, el entorno de la selección brasileña habría activado un seguimiento más cercano sobre el atacante. El cuerpo técnico de Brasil quiere incluir a Neymar en su agenda de observación de cara a futuras convocatorias, con la idea de monitorizar su evolución física tras su regreso al Santos.

Noticias relacionadas

La selección brasileña mantiene así abierta la puerta a Neymar, aunque su presencia en el Mundial dependerá, más que nunca, de su regularidad, estado físico y compromiso competitivo en los próximos meses.