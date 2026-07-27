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FÚTBOL INTERNACIONAL

Neymar desmiente haber faltado el respeto a sus compañeros: "No hagan eso, no mientan"

El delantero del Santos aclara que la conversación en el vestuario fue una charla grupal para exigirse mutuamente, no un reproche a los jóvenes

Neymar Jr. provoca al portero de la Chapecoense tras marcar el 2-2

Neymar Jr. provoca al portero de la Chapecoense tras marcar el 2-2 / RAUL BARETTA

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Marc Gómez

Marc Gómez

Pese a haber abandonado el fútbol europeo hace ya tres años, Neymar continúa estando en el foco mediático y consigue constantemente que se siga hablando de su figura, sea por su gran calidad futbolística o por sus polémicas más allá de los terrenos de juego. Tras su participación en la Copa del Mundo con Brasil, en la cual no logró evitar la eliminación en octavos frente a Noruega aun cuando logró recortar distancias de penalti, las noticias en torno al astro brasileño se han disparado.

Después de regresar a la dinámica de club con el Santos, el ex del Barça vio cómo se generaba polémica alrededor de él por ir a jugar al póker, motivo por el que salió a defenderse de las críticas. Ahora, aun cuando logró un doblete estelar frente a Chapecoense para salvar el empate a dos, las críticas han vuelto a aparecer al informar 'Globoesporte' de un presunto altercado con sus dos compañeros Gabriel Bontempo y João Ananias en el entretiempo del duelo. Según la información del medio brasileño, el máximo goleador de la historia de la 'canarinha' habría llamado 'imbécil' a Bontempo, además de añadir sarcásticamente que el mediocampista se enfrentaría al Chapecoense de nuevo, pero en la Serie B el año que viene.

"Es totalmente mentira. Quien haya difundido eso, por favor, no lo haga"

Visiblemente molesto por lo comentado, Neymar ha desmentido públicamente a través de su Instagram que el episodio con sus compañeros sucediera como se cuenta. "Estoy viendo que están saliendo algunas versiones de que les llamé la atención a los más jóvenes dentro del vestuario. Es totalmente mentira. Quien haya difundido eso, por favor, no lo haga. No hagan eso, no mientan", aclara el jugador.

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Neymar Jr. celebra uno de sus dos goles contra el Chapecoense

Neymar Jr. celebra uno de sus dos goles contra el Chapecoense / @santosfc

Exponiendo su versión de lo sucedido, el campeón de la Champions League y de la Copa Libertadores destaca que "fue una charla del equipo en la que hablamos yo, Lucas, Arão, Gabi... todos tomamos la palabra, y obviamente nos exigimos entre nosotros, porque somos competitivos, queremos ganar y queremos vencer", pero afirma que la conversación no fue a mayores, contrariamente a lo publicado. De hecho, 'Ney'' insiste en que "no hubo ningún reto ni ningún llamado de atención hacia los jóvenes", antes de concluir con un mensaje directo: "Eso no lo voy a aceptar de ahora en adelante. No voy a aceptar esas mentiras que van a seguir difundiendo en internet. ¿Está claro? Un abrazo para todos. Estamos juntos".

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