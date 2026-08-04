Neymar deja su retirada en el aire: "No sé cuánto tiempo debo continuar"

El futuro de Neymar sigue siendo una incógnita. A sus 34 años y después de una temporada marcada, una vez más, por los problemas físicos, el delantero brasileño evitó despejar las dudas sobre su continuidad como futbolista y reconoció que todavía no ha decidido qué hará cuando finalice su contrato con el Santos, previsto para el mes de diciembre.

El atacante regresó a finales del 2025 al club donde dio sus primeros pasos con el objetivo de recuperar sensaciones y volver a sentirse importante. Sin embargo, las lesiones han vuelto a condicionar su rendimiento y también su presencia con la selección brasileña. Carlo Ancelotti apostó por incluirlo en la convocatoria para el Mundial pese a que no estaba al cien por cien físicamente, pero Neymar apenas pudo tener protagonismo en un torneo que terminó de forma prematura para la 'Canarinha', eliminada antes de lo esperado por Noruega.

Ese escenario ha alimentado las dudas sobre el futuro del exjugador del Barça y del PSG. Aunque mantiene el deseo de competir, el desgaste físico acumulado durante los últimos años le obliga a reflexionar sobre el siguiente paso de su carrera.

Neymar abordó la cuestión durante un acto benéfico organizado por la Fundación Neymar Jr., que reunió a cerca de un millar de invitados. Allí admitió que todavía no tiene tomada una decisión sobre su continuidad: "No sé cuánto tiempo debo continuar. Ni pienso en parar. Y tampoco sé hasta cuándo seguiré. Tengo contrato con el Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta del Santos de la mejor manera posible. Y después pensaré. Cuando termine mi contrato, pensaré si continúo en el Santos, si me voy, si dejo de jugar o sigo. Realmente no sé qué voy a hacer. Falta mucho hasta diciembre".

Las palabras del brasileño reflejan que, por primera vez, la posibilidad de poner fin a su carrera está encima de la mesa. No es una decisión inmediata, pero tampoco la descarta. Su prioridad pasa por completar su contrato con el Santos y, una vez concluido su vínculo con el club paulista, valorar si su cuerpo y su motivación siguen invitándole a continuar en la élite.

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No obstante, durante el mismo evento también intervino su padre y representante del futbolista, que rebajó el tono de las especulaciones con una respuesta en clave de humor sobre el futuro de su hijo. "A Neymar le encanta jugar al fútbol. ¿Qué otra cosa va a hacer? Todavía no tiene el título de medicina, así que seguirá jugando", afirmó.