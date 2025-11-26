Neymar no cumple el ultimátum de Ancelotti: se pierde el resto de temporada

Siguen las malas noticias para Neymar. El delantero del Santos sufre una nueva lesión, esta vez en el menisco de la rodilla izquierda, y se despide del fútbol en este 2025. La lesión de la estrella brasileña llega en un momento muy delicado para su equipo, ya que el Santos se encuentra en puestos de descenso a falta de tres jornadas para el final del campeonato.

Poco le duró la alegría al '10', que solo ha podido disputar cuatro partidos seguidos antes de volver a caer lesionado. Sus apariciones a lo largo de la temporada han sido intermitentes: es su cuarta lesión en lo que va de año desde que regresó al club que le vio crecer, por lo que la afición aún no ha podido disfrutar de la regularidad ni del impacto que generaban las expectativas de su esperado retorno. El jugador ya se perdió el último encuentro frente al Internacional por unas molestias que arrastraba del partido ante el Mirassol, donde marcó el gol del empate.

El padre de Neymar volvió a entrar en escena tras ser preguntado por los medios sobre la lesión de su hijo. Cuestionó la forma en que se difundió la noticia: “Ni siquiera nosotros sabemos cuál es su lesión. Neymar se sometió a una prueba de imagen y aún no tenemos los resultados. ¿Cómo voy a responder a algo que realmente no sé? Ustedes están mucho mejor informados que yo. No sé si es oportunismo”.

Neymar durante un calentamiento con el Santos / Isaac Fontana / EFE

“Digamos que, si realmente sucedió, sé que se hizo el examen porque sentía molestias. Siguió jugando incluso con un esguince. El examen se hizo hoy, aún no sé el resultado; la prensa se entera antes que yo y que mi hijo”, declaró tajante.

En tan solo una semana, el histórico Santos se la juega a todo o nada. Primero recibirá al Sport Recife, colista y ya descendido. Luego visitará al EC Juventude, penúltimo pero todavía con opciones de mantenerse, aunque para ello necesita sumar los nueve puntos que quedan en juego. A priori, esos son los partidos más asequibles, ya que el último será en casa ante el Cruzeiro, que vive una realidad muy diferente: va tercero y sigue de cerca a los tropiezos de Flamengo y Palmeiras por si aún puede pelear el título.

Esta lesión, además, frena las aspiraciones de Neymar de estar en la próxima cita mundialista. Ancelotti ya fue claro al respecto: el talento no basta, también se necesita una condición física óptima y la intensidad necesaria para competir al máximo nivel. De hecho, el técnico apuntó directamente al jugador, asegurando que “tiene seis meses para entrar en la lista definitiva, aunque necesita demostrar su rendimiento”.