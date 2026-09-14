"Neymar ha confirmado que no quiere volver a la selección"

La selección de Brasil lleva un tiempo sin encontrar el éxito al que nos tiene acostumbrados. Carlo Ancelotti, líder del Real Madrid rey de Europa, fue el elegido para que la Canarinha volviera a birllar. El Mundial de 2026 no fue como esperaba, pero ahora el italianoa fronta una nueva etapa con tiempo y el objetivo de crear un equipo competitivo para el próximo gran torneo internacional.

En el Mundial, Ancelotti se encontró con la gran duda que sobrevolaba el país: convocar o no a Neymar. Ahora, parece que ya no tendrá esta tesitura. Según ha confirmado el propio seleccionador, el '10' ya no volverá a vestir la zamarra verdeamarilla.

“Ney merecía estar en el Mundial por sus cualidades, pero ya ha confirmado que no quiere volver a la selección. No puede ser sustituido, era un talento extraordinario y único", dijo Ancelotti esta semana en una entrevista a la 'CNN Esportes'. “Ahora es el momento de centrarnos en los jóvenes brasileños.”

En este sentido, el técnico italiano ha puesto el foco especialmente en los jóvenes nacidos entre 2004 y 2006, aunque también ha destacado la aparición de futbolistas todavía más jóvenes. “Tenemos jóvenes nacidos en 2008 con mucha calidad, que todavía no juegan, pero que pueden hacerlo. Ahora es el momento de dar prioridad a los jóvenes”, señaló.

El nuevo proyecto de Brasil también pretende reforzar el trabajo coordinado entre la selección absoluta y las categorías inferiores. Ancelotti explicó que está trabajando junto a los técnicos de las selecciones Sub-20 y Sub-17 para realizar un mejor seguimiento de los jugadores y gestionar las diferentes competiciones. “Tenemos que seguir a estos jóvenes jugadores en su proceso de crecimiento, porque el objetivo de un club para un jugador no siempre coincide con el de la selección”, apuntó.

La idea del italiano pasa además por construir una selección basada en el colectivo y no únicamente en la aparición de una gran estrella: “Creo que en el fútbol moderno hace falta juego de equipo, no talento individual. Por supuesto, si tienes un gran talento individual tienes más posibilidades de ganar, pero el fútbol moderno no admite la falta de juego de equipo. Estamos trabajando para construir un equipo fuerte para el futuro, no para apostar por un gran talento individual".

En cuanto al papel de su equipo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, Ancelotti lo describió como "decepción. Lo sentimos, pero ahora tenemos que mirar hacia delante. Tenemos tiempo para preparar una nueva generación de futbolistas.”

Noticias relacionadas

“Creo que Brasil debe estar entre las mejores selecciones del mundo. No lo conseguimos, y por eso tenemos que mejorar nuestras actuaciones para ser mejores en los próximos Mundiales", finalizó.