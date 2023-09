Neymar: "No estoy al 100%, pero mi cabeza está bien"

El delantero ha regresado a una convocatoria con Brasil después de dejar abierto su futuro en diciembre, cuando fueron eliminados del Mundial "Con los jugadores que han llegado, no sé si la liga saudí no es mejor que el campeonato francés", ha afirmado el brasileño

Neymar ha vuelto a la selección brasileña, y lo ha por la puerta grande. Ha concedido una rueda de prensa, previa al partido contra Bolivia, que abre la fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo.

Y es que nada más arrancar, ha hablado de su estado físico. Su último partido oficial fue el 19 de febrero, todavía con el París Saint-Germain, contra el Lille. Y, de hecho, ese mismo día, el técnico Jorge Jesús criticó su convocatoria, alegando que estaba lesionado.

"No es la primera vez que me llaman a la selección de esta manera. Hace unos años ocurrió lo mismo y jugué los 90 minutos. Me siento bien, estoy contento, pero obviamente no estoy al 100% físicamente. Pero mi cabeza está bien, mi cuerpo está bien", ha afirmado el brasileño.

Y ahora que está de vuelta en la 'canarinha', ha aprovechado para elogiar a su nuevo seleccionador, Fernando Diniz. Y es que, de hecho, ya dijo en su momento que era su favorito para sustituir a Tite. "Ha sido muy gratificante. Siempre he admirado el trabajo de Diniz. Por todo lo que ha hecho en el club, por todo lo que han dicho de él los jugadores, mis amigos", explica.

El delantero se perdió los tres partidos de Brasil en 2023 por una lesión de tobillo. Y su último encuentro con la camiseta carioca fue la derrota en penaltis ante Croacia en el Mundial de Qatar.

El 9 de diciembre dejó abierto su futuro con la selección. Pero ha cambiado claramente de opinión. "Es obvio que cuando estás en tu cabeza pensando en la derrota que has sufrido, es triste. Han sido 13 años en la selección, un día sé que se va a acabar, en ese momento lo dejé en duda porque era lo que pasaba por mi cabeza. Pero cuando estás con tus amigos y tu familia, te ponen en tu sitio y ves que vale la pena seguir siendo feliz vistiendo la camiseta de la selección brasileña".

Sobre todo, se esperaba que hablara de porqué ha acabado poniendo rumbo a Arabia Saudí. Y ha destacado la competitividad que tendrá la liga saudí tras el fichaje de varias estrellas. Incluso ha argumentado que es más fuerte que el campeonato francés. "Puedo asegurar que el fútbol allí es el mismo. Sé cuidarme, llevo 15 años haciéndolo. No hay mucho que hacer. El entrenamiento allí es intenso, mi sed de ganar y la de mis compañeros es grande. Quiero ganar títulos con el AL-Hilal, no cambia mucho mi mentalidad".

Además, ha sido preguntado sobre si será capaz de superar a Pelé en goles según los criterios de la FIFA. Pero considera que se trata de algo muy difícil, porque "Pelé significa mucho. Para nosotros es unánime que es el Rey del Fútbol, así que imagina superar a alguien en esto".